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Биологи раскритиковали диссертацию по теологии протоиерея Павла Хондзинского

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31 мая. ПРАВМИР. Доктора биологических наук из МГУ Алексей Кузнецов и Владимир Алешин дали отрицательные отзывы на диссертацию протоиерея Павла Хондзинского, защита которой запланирована на 1 июня.
Биологи раскритиковали диссертацию по теологии протоиерея Павла Хондзинского
Павел Хондзинский

По мнению Александра Кузнецова, методика диссертации Павла Хондзинского не соответствует специальности «теология», соответственно протоиерей не может претендовать на присуждение ему искомой степени кандидата философских наук.

«Я обследовал <…> как автореферат, так и саму диссертацию и обнаружил ее полную методологическую несостоятельность. <…> Диссертант не удосуживается доказать, что его исследование является именно теологическим, а не каким-либо иным. Без таких доказательств все здание работы рушится на корню», – пишет Кузнецов.

Владимир Алешин и вовсе сравнил диссертацию протоиерея со «студенческим компилятивным рефератом».

«Реферат Хондзинского Павла Владимировича находится на этом уровне, предшествующем собственно научному исследованию, разве превосходит объемом, числом ссылок и отточенным литературным стилем студенчески и уступает лучшим из них в аналитической части. <…> Присуждение за него ученой степени было бы бомбой под государственную систему квалификации научных кадров. <…> В случае присуждения Хондзинскому Павлу Владимировичу ученой степени за рецензируемое сочинение «ученой степенью» будет поименовано нечто совершенно несопоставимое с тем, что именовалось так до сих пор», – говорится в отзыве.

Первой диссертацией по теологии, представленной к защите, станет работа протоиерея Павла Хондзинского «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Защита пройдет 1 июня 2017 года.

«Правмир» ранее писал о том, кто и почему критикует первую диссертацию по теологии.

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