Биологи раскритиковали диссертацию по теологии протоиерея Павла Хондзинского

31 мая. ПРАВМИР. Доктора биологических наук из МГУ Алексей Кузнецов и Владимир Алешин дали отрицательные отзывы на диссертацию протоиерея Павла Хондзинского, защита которой запланирована на 1 июня.

По мнению Александра Кузнецова, методика диссертации Павла Хондзинского не соответствует специальности «теология», соответственно протоиерей не может претендовать на присуждение ему искомой степени кандидата философских наук.

«Я обследовал <…> как автореферат, так и саму диссертацию и обнаружил ее полную методологическую несостоятельность. <…> Диссертант не удосуживается доказать, что его исследование является именно теологическим, а не каким-либо иным. Без таких доказательств все здание работы рушится на корню», – пишет Кузнецов.

Владимир Алешин и вовсе сравнил диссертацию протоиерея со «студенческим компилятивным рефератом».

«Реферат Хондзинского Павла Владимировича находится на этом уровне, предшествующем собственно научному исследованию, разве превосходит объемом, числом ссылок и отточенным литературным стилем студенчески и уступает лучшим из них в аналитической части. <…> Присуждение за него ученой степени было бы бомбой под государственную систему квалификации научных кадров. <…> В случае присуждения Хондзинскому Павлу Владимировичу ученой степени за рецензируемое сочинение «ученой степенью» будет поименовано нечто совершенно несопоставимое с тем, что именовалось так до сих пор», – говорится в отзыве.

Первой диссертацией по теологии, представленной к защите, станет работа протоиерея Павла Хондзинского «Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского». Защита пройдет 1 июня 2017 года.

«Правмир» ранее писал о том, кто и почему критикует первую диссертацию по теологии.