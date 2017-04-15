О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
О лектории
Правмира
Ждём Вас!
20
апреля
в 19:00
Ленин
Навигация
Важные темы:

Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме

|
15 апреля. ПРАВМИР. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме в субботу, 15 апреля 2017 года, в 14:22 мск сошел Благодатный огонь.
Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме

В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. В этом году в его состав входит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прибудет огонь в московский аэропорт Внуково. Встреча делегации состоится 15 апреля в 22:30 в терминале А аэропорта. Все желающие смогут получить частицу огня в аэропорту.

Возглавляющие делегацию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, доставят Благодатный огонь на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется около 23:00 мск.

Также огонь развезут по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. В этом году Благодатный огонь впервые в истории будет доставлен в США к Пасхальной службе в Синодальный Знаменский Собор на Менхэттене. Также впервые огонь привезут в русские храмы Британии.

В течение Светлой Седмицы огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка д. 42, стр. 5-5а. Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.

Реставрация Кувуклии

В этом году литания (молитвенная церемония) благодатного огня совершится в обновленной Кувуклии (часовне Храма Гроба Господня).

Реставрация часовни длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро. В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году.

Огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать Благодатный огонь.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Мария Захарова войдет в делегацию по доставке Благодатного огня в Москву
Мария Захарова войдет в делегацию по доставке Благодатного огня в Москву
Новостная служба "Православие и мир"

Опубликован состав делегации Фонда Андрея Первозванного, который доставит Благодатный огонь в Москву

Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)
Часовня над Гробом Господним открылась после реставрации (+видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Реставрация длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро

Патриарх Иерусалима: Верующие не должны искать знамений у Гроба Господня
Патриарх Иерусалима: Верующие не должны искать знамений у Гроба Господня
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель Церкви рассказал, как проходит реставрация и когда она будет завершена

Благотворительный фонд
Возможность слышать для Ясмины
Возможность слышать для Ясмины
38% собрано / 171230 руб. осталось
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
Пигенешева Татьяна: закрыть артериальный проток в сердце
66% собрано / 89272 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Минобрнауки получило полномочия по организации детского отдыха
Новостная служба "Православие и мир"

Министерство наделено полномочиями по разработке и реализации политики в сфере детского отдыха

"
Церковь чтит память святых мучеников Амфиана и Едесия
Новостная служба "Православие и мир"

Братья приняли мученическую смерть через утопление за веру во Христа

"
Митрополит Онуфрий: Нужно прекратить стрельбу на Донбассе в пасхальные дни
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоятель УПЦ также призвал «для всех пленных сделать духовную пасхальную акцию: «Открой дверь для священника»

Все статьи автора
Статьи Дня
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Святейший Патриарх Кирилл

Наше единство с Господом должно в полной мере отразиться на всех сторонах…

Великая Суббота. Колыбель для Бога
Архимандрит Савва (Мажуко)

Постное письмо № 42. Субботний покой погребения

«Люди прорывались к святыне, как фанаты на рок-концерт»
Епископ Иона (Черепанов)

Епископ Иона о богослужении у Благодатного огня

самое читаемое

5 необычных способов покрасить яйца (+видео)22,697

День, когда надо успеть все20,204

В Великую Пятницу меня ждал суд, а в Субботу – реанимация13,279

А мы-то думали, ты верующий!12,846

Великая Пятница. Исповедь Бога12,399

Проверенный рецепт пасхи от семьи Соколовых11,419

Великий Четверг. Когда у христиан самые добрые лица9,776

Отца Александра убили, и жизнь остановилась9,714

Епископ Корнилий вынес из храма подозрительный рюкзак7,057

«Люди прорывались к святыне, как фанаты на рок-концерт»6,911

лучшие авторы

Новостная служба28,827

Архимандрит Савва (Мажуко)24,235

Ирина Якушева22,725

Священник Сергий Круглов20,209

Юлия Линде13,299

Священник Пётр Коломейцев12,852

Галина Филипповна Соколова11,439

Протоиерей Вячеслав Перевезенцев9,736

Епископ Иона (Черепанов)6,959

Протоиерей Георгий Митрофанов5,791

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть