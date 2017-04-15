Благодатный огонь сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме

15 апреля. ПРАВМИР. В храме Воскресения Христова в Иерусалиме в субботу, 15 апреля 2017 года, в 14:22 мск сошел Благодатный огонь.

В Россию огонь доставит делегация Фонда Андрея Первозванного. В этом году в его состав входит официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прибудет огонь в московский аэропорт Внуково. Встреча делегации состоится 15 апреля в 22:30 в терминале А аэропорта. Все желающие смогут получить частицу огня в аэропорту.

Возглавляющие делегацию председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и епископ Красногорский Иринарх, викарий патриарха Московского и всея Руси, доставят Благодатный огонь на ночное патриаршее пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, которое начнется около 23:00 мск.

Также огонь развезут по храмам Москвы, Московской области и других регионов России. В этом году Благодатный огонь впервые в истории будет доставлен в США к Пасхальной службе в Синодальный Знаменский Собор на Менхэттене. Также впервые огонь привезут в русские храмы Британии.

В течение Светлой Седмицы огонь можно будет получить в офисе Фонда Андрея Первозванного в Москве по адресу: улица Покровка д. 42, стр. 5-5а. Желающим получить Благодатный огонь необходимо иметь свои лампады.

Реставрация Кувуклии

В этом году литания (молитвенная церемония) благодатного огня совершится в обновленной Кувуклии (часовне Храма Гроба Господня).

Реставрация часовни длилась девять месяцев, стоимость работ составила около четырех миллионов евро. В ходе работ был демонтирован окружавший Кувуклию с 1947 года металлический каркас, а каменный фасад святыни очищен от копоти, образовавшейся в результате зажигаемых паломниками свечей. В своем нынешнем виде Кувуклия была возведена в 1810 году.

Огонь, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, появляется в Кувуклии ежегодно именно в канун православной Пасхи, по молитвам православного духовенства (патриарха Иерусалимского) и десятков тысяч паломников в храме Гроба Господня и у его стен.

Как правило, ожидание чуда длится от нескольких минут до нескольких часов. На это время в храме гасится свет. Держа в руках незажженные пасхалы (большие праздничные свечи), присутствующие молятся, каются в своих грехах и просят Господа даровать Благодатный огонь.