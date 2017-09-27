Благотворительный фонд в Иркутске получил сумку с миллионом рублей

27 сентября. ПРАВМИР. Благотворительный фонд «Оберег» в Иркутске объявил, что неизвестный посетитель принес в пункт приема-выдачи вещей миллион рублей.

«В пункт приема-раздачи вещей нам принесли сумку, но среди вещей было кое-что очень необычное. В сумке лежало более миллиона рублей (1 017 500 рублей). Мы очень хотели обрадоваться, но, поговорив с коллегами, решили выдержать паузу», – сообщает фонд.

«Если кто-то принес нам эти деньги как пожертвование, на благо фонда, мы очень признательны прямо очень-очень. Нам сейчас нужны средства – здание фонда нуждается в серьезном ремонте, на попечении фонда сейчас находится уже 150 человек, часто не хватает денег даже на медикаменты и питание», – говорится в сообщении.

В то же время в фонде просят сообщить, если кто-то просто забыл сумку с деньгами.

«Мы вернем. В целях безопасности мы пока что поместили эти деньги в банковскую ячейку. Любителей авантюр сразу хотим предупредить, что будем требовать подробного описания того, что было в сумке. А вещи там, поверьте, были очень странные, необычные», – говорится в сообщении.

По данным «Интерфакса», годовой бюджет «Оберега» составляет 22 миллиона рублей, фонд занимается оказанием помощи одиноким женщинам с детьми, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и оставшимся без жилья.