Благотворительный праздник “Белый цветок” в помощь детям с ДЦП пройдет в Москве

17 мая. ПРАВМИР. Православная служба «Милосердие» 21 мая проведет масштабный благотворительный праздник «Белый цветок».

В программе праздника – концерт с участием артистов Большого театра России, разнообразные творческие мастер-классы, шоу Московского театра кошек Владимира Куклачева, благотворительная ярмарка авторских работ и многое другое.

На творческих мастер-классах гости познакомятся с искусством каллиграфии, росписи акриловыми красками керамики и украшений, научатся делать калейдоскопы и воздушных змеев, декорировать шкатулки, рисовать песком, плести венки, а также делать игрушки и модели летательных аппаратов.

Для детей составлена специальная детская программа: шоу мыльных пузырей, выступления фокусника, кукольные и интерактивные спектакли. На «Белом цветке» можно будет увидеть шоу выступление обученных собак проекта канистерапии «Солнечный пес».

Весь день на празднике будет работать букинистическая лавка и благотворительная ярмарка, на которой гости праздника смогут приобрести украшения, игрушки и предметы интерьера ручной работы, а также картины. За пожертвования в обители будут раздавать тысячи белых цветов.

В этом году все средства, собранные на «Белом цветке», будут направлены на работу Центра реабилитации для детей с ДЦП — совместного проекта службы «Милосердие» и Марфо-Мариинской обители. В этом центре помогают детям с двигательными нарушениями из Москвы и других регионов. Специалисты центра работают над тем, чтобы облегчить состояние своих пациентов: «лежачие» дети учатся сидеть, «сидячие» – стоять и даже передвигаться. Поддержать Центр реабилитации для детей с ДЦП можно здесь.

Дни «Белого Цветка» ведут свою историю с начала XX века, когда они стали проводиться в России под патронатом императорского дома. С 1911 года праздник приобрел всероссийский масштаб и проводился ежегодно. В советское время традиция прервалась, в 2011 году «Белый Цветок» был возрожден в Москве усилиями православной службы «Милосердие».

Праздник пройдет 21 мая с 12.00 до 18.00 по адресу Большая Ордынка, 34 (Марфо-Мариинская обитель). Перед праздником, в 9:00 в Покровском храме обители совершит Божественную Литургию епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, руководитель службы помощи «Милосердие». Подробнее о программе праздника можно узнать на официальном сайте «Белого Цветка» www.flower.miloserdie.ru.