Благотворительный вечер памяти Елизаветы Глинки пройдет в Подмосковье

30 марта. ПРАВМИР. Благотворительный вечер в память доктора Елизаветы Глинки пройдет в Московской области в четверг, 30 марта.

Мероприятие состоится в музее техники Вадима Задорожного в Архангельском в 16:00, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

«Доктор Лиза любила осликов и собрала большую коллекцию. Ей привозили игрушки животных из разных уголков света, разного материала, размера и цвета. В память о Елизавете Глинке на вечере памяти известные люди распишут фигурку ослика, а деньги с продажи фигурок животного направят в фонд «Справедливая помощь», – говорится в сообщение.

К акции присоединились многие звезды, среди которых Диана Гурцкая, Сергей Безруков, Максим Коновалов, Александр Ф. Скляр, Юлия Далакян и телеведущий Владимир Соловьев.

В Инстаграме под хештегом #ослик_для_лизы можно найти фото и видео с осликами, которых оин расписали.