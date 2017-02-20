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Блаженнейший митрополит Онуфрий освятил храм в скиту Киево-Печерской лавры

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20 февраля. ПРАВМИР. Блаженнейший митрополит Онуфрий совершил освящение храма и Литургию в скиту Киево-Печерской лавры, сообщает пресс-служба Московской Патриархии.
Блаженнейший митрополит Онуфрий освятил храм в скиту Киево-Печерской лавры
Фото: Пресс-служба УПЦ

«После чтения Евангелия Блаженнейший владыка обратился к многочисленной пастве со словом проповеди. За Литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине», – говорится в сообщении.

В 2009 году решением Киевской городской администрации Киево-Печерской лавре был выделен земельный участок в Голосеевском районе Киева по улице Ягодная, которая прилегает к Корчеватскому кладбищу, под обустройство кладбища для погребения насельников Лавры. Тогда же стал разрабатываться проект храма в честь иконы Божией Матери «Печерская». Закладку храма в 26 сентября 2011 года совершил наместник Лавры митрополит Павел.

«Скит в Голосеевском районе украинской столицы является особым местом не только для братии Киево-Печерской лавры, но и для множества прихожан и паломников. Здесь нашли последнее упокоение насельники монастыря, а также верующие люди, внесшие значительный вклад в становление Православной Церкви в Украине», – сообщает Патриархия.

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