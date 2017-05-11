Блогер Руслан Соколовский признан виновным (видео)

11 мая. ПРАВМИР. Блогер Руслан Соколовский признан виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды из-за ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, а также незаконном обороте приборов для скрытой съемки.

Это следует из видеотрансляции из зала суда, которую ведет радио «Свобода» на Youtube.

Приговор оглашает судья Екатерина Шопоняк в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Из приговора следует, что Соколовский «совершил ряд умышленных преступлений».

Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора.

Ранее представитель прокуратуры запросил для Руслана Соколовского три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Летом 2016 года видеоблогер Соколовский играл в игру Pokemon Go в храме. Ему предъявили обвинение по семи эпизодам оскорбления чувств верующих, а также по статье о возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте приборов для скрытой съемки.