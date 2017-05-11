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Блогер Руслан Соколовский признан виновным (видео)

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11 мая. ПРАВМИР. Блогер Руслан Соколовский признан виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды из-за ловли покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови, а также незаконном обороте приборов для скрытой съемки.
Блогер Руслан Соколовский признан виновным (видео)

Это следует из видеотрансляции из зала суда, которую ведет радио «Свобода» на Youtube.

Приговор оглашает судья Екатерина Шопоняк в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.

Из приговора следует, что Соколовский «совершил ряд умышленных преступлений».

Наказание, назначенное судом Соколовскому, будет оглашено в конце приговора.

Ранее представитель прокуратуры запросил для Руслана Соколовского три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.

Летом 2016 года видеоблогер Соколовский играл в игру Pokemon Go в храме. Ему предъявили обвинение по семи эпизодам оскорбления чувств верующих, а также по статье о возбуждении ненависти либо вражды и незаконном обороте приборов для скрытой съемки.

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