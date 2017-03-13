Блогер Соколовский попросил прощения у тех, кого оскорбили его ролики (+видео)

13 марта. ПРАВМИР. Блогер Руслан Соколовский извинился перед теми людьми, которых могли оскорбить его ролики.

«Ролики, которые я создавал, я создавал в критических и полемических целях, и у меня не стояло задачи оскорбить кого бы то ни было. Если кто-то оскорбился, то безусловно прошу у этих людей прощения, потому что цели оскорбить у меня не было», – сказал Соколовский, выступая в суде.

Кроме того, Соколовский заявил, что хотел бы ответить за свой поступок исправительными работами в приюте для больных детей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела екатеринбургского блогера, «ловца покемонов» Руслана Соколовского.

Летом 2016 года разместил в интернете видеоролик о том, как он ловил покемонов в екатеринбургском Храме-на-Крови. Это видео вызвало общественный резонанс.

Всего блогер разместил девять видеофайлов в YouTube с мая 2013 года по сентябрь 2016 года, которые согласно экспертизам содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды.

Соколовскому инкриминируется девять эпизодов по статьям о возбуждении ненависти либо вражды, семь по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также один эпизод по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Соколовский находится под домашним арестом.