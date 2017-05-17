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Блокирование российских сайтов на Украине нарушает свободу слова и СМИ, заявили в Совете Европы

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17 мая. ПРАВМИР. Указом президента Украины Петра Порошенко нарушает свободу слова и СМИ, заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд.
Блокирование российских сайтов на Украине нарушает свободу слова и СМИ, заявили в Совете Европы

“Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию о свободе слова и СМИ”, – говорится в заявлении Ягланда, которое цитирует “Интерфакс”.

“Более того, такой полный запрет идет в разрез с принципом пропорциональности”, – подчеркнул генсек Совета Европы.

В среду вступил в силу Указ президента Украины о запрете доступа к социальным сетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сайтам компаний “Мэйл.ру” и “Яндекс”. Доступ ко всем сервисам “Яндекса” и Mail.ru запрещен на три года.

Президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к физическим лицам, причастным к проведению выборов в Госдуму РФ седьмого созыва в Крыму. Кроме того, санкции применяются к юридическим лицам Украины, которые расположены в Крыму, в связи с подтверждением факта их перерегистрации по российскому законодательству. Санкции также применяются к физическим лицам гражданам РФ (судьи, следователи, сотрудники правоохранительных органов), причастным к преследованию и противоправным действиям относительно граждан Украины. Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.

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