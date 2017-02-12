О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Возвращение блудного сына: картины и иконы

|
Возвращение блудного сына: картины и иконы

Перед Великим постом в Церкви вспоминают притчу Христа о блудном сыне.

У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу: “Отец! дай мне следуемую мне часть имения”. Отец исполнил его просьбу. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там, живя распутно, растратил все свое имущество.

Нажмите на изображение для просмотра галереи

Ге́ррит ван Хо́нтхорст. Блудный сын. 1622

Геррит ван Хонтхорст. Блудный сын. 1622

Когда же он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться.

Изгнание блудного сына. Бартоломей Мурильо. 1660

Изгнание блудного сына. Бартоломео Мурильо. 1660

И он пошел, и пристал (т. е. присоединился) к одному из жителей той страны; а тот послал его на поля свои пасти свиней.

Блудный сын кормит свиней. Бартоломео Мурильо. 1660

Блудный сын кормит свиней. Бартоломео Мурильо. 1660

 С голоду он рад был бы питаться рожками, которые ели свиньи; но никто не давал ему.

Пьер Пюви де Шаванн. Блудный сын. 1872

Пьер Пюви де Шаванн. Блудный сын. 1872

Тогда пришедши в себя, он вспомнил об отце, раскаялся в поступке своем и подумал: “Сколько наемников (работников) у отца моего едят хлеб с избытком, а я умираю с голода! Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: “Отец! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих”.

Блудный сын. Сальватор Роза

Блудный сын. Сальватор Роза

Так он и сделал. Встал и пошел домой, к отцу своему. И когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Отец сам побежал навстречу сыну, пал ему на шею, целовал его. Сын же начал говорить: “Отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим”…

Возвращение блудного сына. Пальма Джоване. 1595

Возвращение блудного сына. Пальма Джоване. 1595

Возвращение блудного сына. Франческо Гверчино. 1619

Возвращение блудного сына. Франческо Гверчино. 1619

Возвращение блудного сына. Рембрандт. 1642

Возвращение блудного сына. Рембрандт. 1642

Возвращение блудного сына. Бартоломео Мурильо

Возвращение блудного сына. Бартоломео Мурильо 1667-1670

Возвращение блудного сына. Помпео Батони. 1773

Возвращение блудного сына. Помпео Батони. 1773

Возвращение блудного сына. Николай Лосев

Возвращение блудного сына. Рембрандт. 1666/1669

Возвращение блудного сына. Рембрандт. Фрагмент. 1666/1669

Современный блудный сын. Возвращение. Джеймс Тиссо. 1882

Современный блудный сын. Возвращение. Джеймс Тиссо. 1882

Возвращение блудного сына. Ян Стен

Возвращение блудного сына. Ян Стен

Возвращение блудного сына. Джеймс Тиссо

Блудный сын. Джеймс Тиссо

Возвращение блудного сына. Габриэль Метсю

Возвращение блудного сына. Габриэль Метсю

Возвращение блудного сына. Лиз Свиндл 2005

Возвращение блудного сына. Лиз Свиндл 2005

Возвращение блудного сына. Макс Слефогт

Возвращение блудного сына. Макс Слефогт

Возвращение блудного сына. Жозеф Сандора

Блудный сын. Харольд Копинг.

Блудный сын. Харольд Копинг.

Возвращение блудного сына. Коптская икона

Возвращение блудного сына. Коптская икона

Возвращение блудного сына. Японское искусство. Автор: Соичи Ватанаби

Возвращение блудного сына. Японское искусство. Автор: Соичи Ватанаби

Возвращение блудного сына. Иисус Мафа

Возвращение блудного сына. Иисус Мафа

Возвращение блудного сына. Автор: He Qi

Возвращение блудного сына. Автор: He Qi

А отец сказал слугам своим: “Принесите лучшую одежду и оденьте его; дайте ему перстень на руку и обувь на ноги; и заколите откормленного теленка; станем есть и веселиться! Потому что этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся”. И начали веселиться.

Старший же сын возвращался в это время с поля. Услышав в доме пение и ликование, он призвал одного из слуг и спросил: “Что это такое?” Слуга сказал ему: “Брат твой пришел; и отец твой заколол откормленного теленка, потому что увидел его здоровым”. Старший сын рассердился и не хотел войти в дом. Отец же вышел к нему и звал его.

ИКОНЫ

Возвращение блудного сына (29)

 

Возвращение блудного сына (28)

Возвращение блудного сына

Возвращение блудного сына (30)

Возвращение блудного сына (34)

Возвращение блудного сына

Возвращение блудного сына (35)

Возвращение блудного сына

Но он отвечал отцу: “Вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал (не нарушал) приказания твоего; но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда пришел этот сын твой, беспутно расточивший имение свое, ты заколол для него откормленного теленка”.

Отец же сказал ему: “Сын мой! ты всегда со мною, и все мое – твое. А о том надобно было и тебе радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил; пропадал и нашелся”.

В притче этой под отцом разумеется Бог, а под блудным сыном – кающийся грешник. На блудного сына похож всякий человек, который душою своею удаляется от Бога и предается своевольной, грешной жизни; своими грехами он губит свою душу и все дары (жизнь, здоровье, силу, способности), какие получил от Бога. Когда же грешник, образумившись, приносит Богу искреннее покаяние, со смирением и с надеждою на Его милосердие, то Господь, как Отец милосердный, радуется с ангелами Своими обращению грешника, прощает ему все его беззакония (грехи), как бы велики они ни были, и возвращает ему Свои милости и дары.

Рассказом о старшем сыне Спаситель учит тому, что всякий верующий христианин должен от всей души желать всем спасения, радоваться обращению грешников, не завидовать Божией любви к ним и не считать себя достойным Божиих милостей больше, чем те, кто обращается к Богу от прежней своей беззаконной жизни.

Текст: Протоиерей Серафим Слободской

Изображения: Открытые источники

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В Алексеевский ставропигиальный монастырь возвращена старинная икона преподобного Алексия, человека Божия
В Алексеевский ставропигиальный монастырь возвращена старинная икона преподобного Алексия, человека Божия
Новостная служба "Православие и мир"

Образ, написанный в XIX веке сестрами Алексеевской обители, после закрытия монастыря находился долгие годы в храме…

Собор Рождества Богородицы XVII века в Устюжне передан Церкви
Собор Рождества Богородицы XVII века в Устюжне передан Церкви
Новостная служба "Православие и мир"

Сейчас в соборе располагается экспозиция Устюженского краеведческого музея

Спасительный голос стыда (+аудио)
Спасительный голос стыда (+аудио)
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Слово священноисповедника Луки Войно-Ясенецкого в Неделю о блудном сыне

Благотворительный фонд
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
89% собрано / 52150 руб. осталось
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез руки
Юлия Доронова: нужны лекарства и протез руки
80% собрано / 93140 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Православная стенгазета № 6 (373)
Редакция портала "Православие и мир"

В номере: Собор святых Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Проповедь на Евангельское…

"
Смешались в кучу Пушкин, Тютчев… (тест)
Редакция портала "Православие и мир"

А Блока я и не приметил

"
“Матильда”. Житие, тени и национальная шизофрения
Редакция портала "Православие и мир"

Как показать теневые стороны царя-мученика. Священники и публицисты о скандальном фильме

Все статьи автора
Статьи Дня
Православные и католики: рана до сих пор не исцелена
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Ровно год назад встретились Патриарх и Папа Римский

Точка зрения Бога
Священник Константин Камышанов

Он молча позволяет мне падать в ад, если я этого хочу сам

Блудный сын: понятные и непонятые образы
Протоиерей Александр Агейкин

Легко узнать себя в образе блудного сына. Но кто признает себя в…

самое читаемое

“Матильда”. Житие, тени и национальная шизофрения11,644

Уроки Евы: как склонить голову перед мужем7,782

Смешались в кучу Пушкин, Тютчев… (тест)7,631

Блудные сыновья, блудные супруги…7,470

«Люблю алкоголика, чтобы он стал человеком»6,361

На Алтае собака спасла брошенного матерью на холоде ребенка6,130

Александр Сергеевич: «Люди никогда не довольны настоящим»6,104

Архимандрит Андрей (Конанос): Достичь благого эгоизма5,439

Протоиерей Георгий Митрофанов: не ищите в кино правды о святых3,694

Мэр Екатеринбурга сообщил о всплеске семейного насилия1,887

лучшие авторы

Новостная служба23,727

Редакция портала "Православие и мир"22,041

Ксения Кнорре Дмитриева18,283

Анна Данилова10,725

Священник Сергий Круглов9,080

Священник Михаил Владимиров7,782

Оксана Головко7,481

Валерия Михайлова6,361

Ксения Туркова6,104

Архимандрит Андрей (Конанос)5,439

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть