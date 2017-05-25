Бог уже возвращается

Всего сорок дней православные празднуют Пасху. Кажется – долгий срок, но пролетает он стремительно, и постепенно от радостных восклицаний «Христос воскресе» мы незаметно возвращаемся к будничному «Здравствуйте». Пасха отошла, и должно быть грустно. А вот не грустится совсем, когда думаешь о Вознесении Господнем. Вознесение – наш Белый праздник, торжество в белых церковных ризах, в радости не меркнущей, но льющейся через край. Неистовое пасхальное ликование сменяется тихим весельем Вознесения, которое есть естественное продолжение Пасхи, ее следующая неминуемая ступень.

Христос так много сделал Своим Воскресением: смерть побеждена – подумать только об этом – сколько удивления и восторга будит это откровение!

И можно было бы тут остановиться и успокоиться: ад разрушен, смерть упразднена, тело, человеческое тело, освящено, исцелено, оправдано, и жизнь человеческая пронизана Жизнью Божества. Но Христос на этом не остановился.

Эту обоженную и исцеленную человечность – тварную душу и плоть – Он возносит на небо и сажает одесную Отца. На Родину возвращает человека. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда приду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:2-4).

Поиск своего подлинного отечества, своей настоящей родины – это самая сердцевина религиозных поисков человека. Апостол Павел, размышляя о судьбе ветхозаветных патриархов, писал как раз об этой интуиции поиска небесного града, небесного Отечества, к которому нас ведет Христос: «Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евр. 11:14-16). Сидение одесную Отца – далекий, но такой близкий образ нашей небесной Родины. И это так высоко и отрадно!

Бог вернул нам наше подлинное отечество! Но и на этом Господь не останавливается, потому что сидение одесную Отца – лишь эпизод, ступень, прелюдия и подготовка «последних вещей», приготовленных Богом для человека. Ангелы, разгоняющие апостолов на горе Масличной, указали им не на небо смотреть, а созерцать уже сейчас Второе Пришествие Христа на облаке, когда под Одной Главой будет примирено, соединено, окончательно успокоено небесное и земное. Так трудно умом обнять все ступени этого целительного шествия Христа в нашей истории, то, что в древности называлось неуклюжим, но таким важным словом «домостроительство».

В евхаристической молитве весь путь домостроительства схвачен кратко и верно: «Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся, яже о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе и славное паки пришествие». В обозрении этих удивительных свершений, чей горизонт уходит за пределы времени и пространства и касается каждого из нас, так много утешительного и радостного.

Апостолы жили этим созерцанием – грядущего Христа, – Который завершит начатое и рассеянных чад соберет воедино.

Вознесение навсегда оставило свой отпечаток на лицах свидетелей Христа. Христос, являвшийся апостолам после Вознесения, – это Христос, уже Грядущий на суд. Этот Его облик видел Стефан и просветился лицом, молясь беззлобно и сочувственно за своих убийц. Христа, идущего на Последний суд, увидел Павел – увидел и ослеп от сияния славы воскресшего Бога-Судии.

Христос уже идет! – вот что чувствовали апостолы, вот почему в апостольских текстах так часто и уверенно говорится о скором пришествии Господа. Бог уже возвращается! Он уже в пути! Он уже вышел. Еще тогда, в день Вознесения, и всякая чуткая душа почуяла и радостно встрепенулась, уловив это незримое движение Христа к миру.

Ей, гряди, Господи Иисусе!