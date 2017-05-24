Более 100 домов сгорели в Красноярском крае, погибла женщина

24 мая. ПРАВМИР. В Красноярском крае сгорели более 100 домов, на пожарах погибла женщина.

Пожары произошли в четырех населенных пунктах, огнем повреждено более 100 жилых домов, две леспромбазы, одна пилорама, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Сибирском региональном центре МЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Канске и Лесосибирске. В Канске огонь уничтожил по разным данным от 36 до 51 дома, погибла женщина. В Лесосибирске горит 30 домов, сохраняется угроза распространения огня. Кроме того, там пожар охватил два предприятия по обработке и хранению древесины.

Крупный пожар произошел также в поселке Малая Кеть, там сгорело 20 домов.

Число пострадавших жителей края уточняется. По предварительным данным, оно составляет от 250 до 450 человек.