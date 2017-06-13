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Более 1300 человек задержаны на акциях протеста в Москве и Петербурге

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13 июня. ПРАВМИР. Как минимум 1300 человек были задержаны в общей сложности на акциях протеста в Москве и Петербурге, прошедших в День России.
Более 1300 человек задержаны на акциях протеста в Москве и Петербурге
Фото: Reuters

В Москве задержали 866 человек, сообщает «ОВД Инфо». Список задержанных доступен по ссылке.

В Петербурге были задержаны 500 человек, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Антикоррупционные акции протеста прошли в понедельник во многих городах России, в большинстве из которых мероприятия были санкционированы властями. В Петербурге акция не была согласована.

В Москве власти предложили провести акцию на проспекте Сахарова, однако ее организатор и идейных вдохновитель политик Алексей Навальный призвал москвичей выйти на Тверскую улицу. Он объяснил это тем, что на Сахарова столичные власти не позволили установить экраны и звук.

Сам Навальный был задержан во время выхода из дома в понедельник днем, а затем арестован на 30 суток за нарушения при организации митингов.

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