Более 200 человек погибли при землетрясении в Мексике

20 сентября. ПРАВМИР. Сильное землетрясение в Мексике, по последним данным, привело к гибели не менее 226 человек.

При этом только в столице страны Мехико, которая находится близко к эпицентру землетрясения, погибли 117 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на AP.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос, расположенном рядом со столицей страны Мехико. Обрушилось не менее 44 зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения.

Это не первое землетрясение в Мексике за последнее время. В ночь на 8 сентября здесь произошли толчки магнитудой 8,2. Президент Мексики назвал то землетрясение самым сильным в стране за последние 100 лет. Его жертвами стали 98 человек.