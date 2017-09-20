О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
21
сентября
в 19:00
Вторая встреча “Киноклуба Правмир”
Навигация
Важные темы:

Более 200 человек погибли при землетрясении в Мексике

|
20 сентября. ПРАВМИР. Сильное землетрясение в Мексике, по последним данным, привело к гибели не менее 226 человек.
Более 200 человек погибли при землетрясении в Мексике
Фото: Reuters

При этом только в столице страны Мехико, которая находится близко к эпицентру землетрясения, погибли 117 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на AP.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в мексиканском штате Морелос, расположенном рядом со столицей страны Мехико. Обрушилось не менее 44 зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения.

Это не первое землетрясение в Мексике за последнее время. В ночь на 8 сентября здесь произошли толчки магнитудой 8,2. Президент Мексики назвал то землетрясение самым сильным в стране за последние 100 лет. Его жертвами стали 98 человек.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Я видела, как сужались и расширялись углы между потолком и стенами
Я видела, как сужались и расширялись углы между потолком и стенами
Елена Сазыкина

Рассказ очевидца землетрясения в Мексике

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Китае
Новостная служба "Православие и мир"

Жертвами землетрясения стали 19 человек, 343 человека получили ранения.

Сейсмолог Петр Шебалин: Призывы не ехать отдыхать из-за землетрясения – безосновательны
Сейсмолог Петр Шебалин: Призывы не ехать отдыхать из-за землетрясения – безосновательны
Петр Шебалин

Опасность не выше, чем обычно

Благотворительный фонд
Право мечтать и бороться!
Право мечтать и бороться!
11% собрано / 191465 руб. осталось
Городецкий Артем: Остановить рак
Городецкий Артем: Остановить рак
67% собрано / 86500 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Церковь вспоминает мученика Созонта
Новостная служба "Православие и мир"

В страшных мучениях святой Созонт предал дух свой Богу

"
В Карелии собирают средства для строительства часовни на берегу Сямозера
Новостная служба "Православие и мир"

Часовня будет построена в память о детях, погибших здесь в 2016 году

"
Парижане выстроились в очередь в Троицкий Кафедральный собор
Новостная служба "Православие и мир"

За два дня собор посетили 12 тысяч человек

Все статьи автора
Статьи Дня
Николай Солодников: Жизнь нашей страны – движение «сквозь зиму»
Татьяна Краснова

Диалоги Открытой библиотеки и шанс услышать человека

Ребенок ползает на уроке и колет всех иголкой – перевоспитывать или лечить?
Ирина Лукьянова

И как психиатр может помочь таким детям

В тюрьму для епископа хлеб
Инокиня Евгения (Сеньчукова)

Как Якутия получила еще одного небесного покровителя

самое читаемое

Переписка с Галей9,546

Три месяца, но вместе7,826

Просто не успела обернуться, чтобы тебя как следует разглядеть7,796

Нюта Федермессер: Мы виноваты, что слишком поздно начинаем говорить правду5,816

До встречи, Федор Ефимович!4,693

Даже в условиях жесткого прессинга человек может оставаться самим собой4,030

Как вы докажете, что причина болезни – отсутствие прививки?3,752

Анна Данилова: Правмир – это не СМИ в классическом понимании2,897

Федор Василюк: Любовь всегда пригвождена2,780

9 типичных проблем детей в средней школе2,501

лучшие авторы

Новостная служба18,531

Лидия Мониава9,541

Дарья Рощеня9,289

Анна Резникова7,817

Катерина Гордеева7,779

Татьяна Мишкина7,224

Игумения Феосемни (Димца)5,857

Нюта Федермессер5,811

Ксения Кнорре Дмитриева4,016

Оксана Головко4,010

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть