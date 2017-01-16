Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии

16 января. ПРАВМИР. Грузовой самолет типа Boeing 747 разбился при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии.

Самолет упал на поселок Дача в 1,5 – 2 км от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава Киргизии, в результате погибли 32 человека. На борту находился экипаж в составе пяти человек.

Как сообщают очевидцы, при падении самолет несколько метров проехал по поселку, где живут люди. На месте катастрофы разрушены 15 домов, начался пожар.

Самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines и следовал из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке он должен был сесть на дозаправку. В момент посадки в районе аэропорта был сильный туман.