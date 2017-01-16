О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии

|
16 января. ПРАВМИР. Грузовой самолет типа Boeing 747 разбился при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии.
Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии
Фото: КТРК

Самолет упал на поселок Дача в 1,5 – 2 км от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава Киргизии, в результате погибли 32 человека. На борту находился экипаж в составе пяти человек.

Как сообщают очевидцы, при падении самолет несколько метров проехал по поселку, где живут люди. На месте катастрофы разрушены 15 домов, начался пожар.

Самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines и следовал из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке он должен был сесть на дозаправку. В момент посадки в районе аэропорта был сильный туман.

Самолет Boeing 747 – первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет. Используется как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов. В пассажирской компоновке более 500 человек. За время производства – выпущено более 1500 самолетов этого типа. Президент США пользуется самолетами такого типа для внутренних и зарубежных поездок. По состоянию на октябрь 2015 года, 59 самолетов Boeing 747 были потеряны в результате катастроф и серьезных аварий. Всего в этих происшествиях погибло 3732 человека.

Теги:
, , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Плач по чужим детям
Плач по чужим детям
Архимандрит Савва (Мажуко)

Памяти погибших в авиакатастрофе ТУ-154

Психолог МЧС: «Ни одна катастрофа не похожа на другую»
Психолог МЧС: «Ни одна катастрофа не похожа на другую»
Тамара Амелина

Лариса Пыжьянова о том, как люди переживают трагедии и где взять силы, чтобы жить дальше

Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе
Запомним их такими: имена и фотографии погибших в авиакатастрофе
Редакция портала "Православие и мир"

Помолимся о них

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
74% собрано / 93700 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
31% собрано / 411363 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Прощание с Доктором Лизой началось в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Церемония в Успенском храме Новодевичьего монастыря продлится до 14:00 мск

"
В Новосибирске СК проверит, высаживал ли кондуктор школьницу на мороз
Новостная служба "Православие и мир"

У шестиклассницы, возвращавшейся со спортивной тренировки, сломался проездной, а денег на проезд не было

"
Православные чтут память святого пророка Малахии
Новостная служба "Православие и мир"

Малахия был последним из ветхозаветных пророков

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Максим Первозванский: Многодетность – это серьезный риск
Протоиерей Максим Первозванский

Мужа на горох и другие глобальные решения жены

Победитель конкурса «Чудо-2106»: У меня все перевернулось в жизни
Оксана Головко

Награждение многодетной мамы Нины Александриковой и ее удивительная история

Если органы опеки забирают ребенка – что делать?
Мария Артёмова (Китайчик)

Из опеки могут прийти с проверкой в любую семью, в отношении которой…

самое читаемое

«Это был театр военных действий». Приемная мать о том, как у нее отобрали 10 детей39,346

В Лондоне бездомный не дал замерзнуть паре, опоздавшей на поезд13,474

Досвидос, у меня от вас депра! или Как подростку вернуться в Церковь12,307

Людмила Петрановская: Изъятие приемных детей – следствие непрофессионализма сотрудников опеки10,380

Валерий Халилов будет похоронен возле возрожденного им храма9,625

Обрезание Господне – день Закона Божия8,742

Двое на литургии6,525

Если органы опеки забирают ребенка – что делать?6,435

Прощание с Доктором Лизой пройдет 16 января в Новодевичьем монастыре4,763

Главный редактор «Правмира» получила премию правительства в области СМИ4,425

лучшие авторы

Новостная служба58,310

Анастасия Сенникова39,346

Елена Кучеренко12,307

Людмила Петрановская10,380

Иеромонах Димитрий (Першин)9,617

Митрополит Вениамин (Федченков)8,742

Архимандрит Андрей (Конанос)8,421

Иван Алексюк6,525

Мария Артёмова (Китайчик)6,435

Редакция портала "Православие и мир"4,936

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта