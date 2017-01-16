Более 30 человек погибли при падении грузового самолета на поселок в Киргизии

Самолет упал на поселок Дача в 1,5 – 2 км от взлетно-посадочной полосы. По данным Минздрава Киргизии, в результате погибли 32 человека. На борту находился экипаж в составе пяти человек.
Как сообщают очевидцы, при падении самолет несколько метров проехал по поселку, где живут люди. На месте катастрофы разрушены 15 домов, начался пожар.
Самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines и следовал из Гонконга в Стамбул. В Бишкеке он должен был сесть на дозаправку. В момент посадки в районе аэропорта был сильный туман.
Самолет Boeing 747 – первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет. Используется как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов. В пассажирской компоновке более 500 человек. За время производства – выпущено более 1500 самолетов этого типа. Президент США пользуется самолетами такого типа для внутренних и зарубежных поездок. По состоянию на октябрь 2015 года, 59 самолетов Boeing 747 были потеряны в результате катастроф и серьезных аварий. Всего в этих происшествиях погибло 3732 человека.