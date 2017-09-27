Более 30 тысяч человек эвакуированы на Украине из-за пожара на складе боеприпасов

27 сентября. ПРАВМИР. Из населенного пункта Калиновка Винницкой области Украины и близлежащих сел, рядом с которыми расположен горящий склад боеприпасов, эвакуированы более 30 тысяч человек.

По данным местных властей, пострадали два человека.

Четыре школы Винницы не работают, в них временно разместят людей, которых эвакуировали из зоны ЧП, сообщается на сайте городского совета.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Часть населения города Калиновка и близлежащих сел эвакуированы в другие населенные пункты Калиновского района и в город Винница. В Виннице эвакуированных людей разместили в школах номер 5, 6, 29 и 31. В связи с этим в данных заведениях возникла необходимость временно прекратить обучение. Другие учебные заведения и детские сады будут работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «диверсия».