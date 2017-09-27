О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Более 30 тысяч человек эвакуированы на Украине из-за пожара на складе боеприпасов

|
27 сентября. ПРАВМИР. Из населенного пункта Калиновка Винницкой области Украины и близлежащих сел, рядом с которыми расположен горящий склад боеприпасов, эвакуированы более 30 тысяч человек.
Более 30 тысяч человек эвакуированы на Украине из-за пожара на складе боеприпасов
Фото: Reuters

По данным местных властей, пострадали два человека.

Четыре школы Винницы не работают, в них временно разместят людей, которых эвакуировали из зоны ЧП, сообщается на сайте городского совета.

Такое решение было принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Часть населения города Калиновка и близлежащих сел эвакуированы в другие населенные пункты Калиновского района и в город Винница. В Виннице эвакуированных людей разместили в школах номер 5, 6, 29 и 31. В связи с этим в данных заведениях возникла необходимость временно прекратить обучение. Другие учебные заведения и детские сады будут работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «диверсия».

Теги:
, , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Крупный пожар произошел в гостинице в Ростове-на-Дону (видео)
Крупный пожар произошел в гостинице в Ростове-на-Дону (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Известно как минимум о двух погибших

Херсонская епархия окажет помощь пострадавшим в крупном пожаре
Херсонская епархия окажет помощь пострадавшим в крупном пожаре
Новостная служба "Православие и мир"

Без крыши над головой осталось около 25 человек

Суд оправдал обвиняемых по делу о событиях 2014 года в Одессе
Суд оправдал обвиняемых по делу о событиях 2014 года в Одессе
Новостная служба "Православие и мир"

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации массовых беспорядках

Благотворительный фонд
Аверин Дмитрий: Февральская революция
Аверин Дмитрий: Февральская революция
15% собрано / 1068152 руб. осталось
Вика Кислицына: Кусок хлеба в день или реанимация
Вика Кислицына: Кусок хлеба в день или реанимация
63% собрано / 59150 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Прокуратура Петербурга проверит школу, где учительница написала «дурак» на лбу ученика
Новостная служба "Православие и мир"

Директор школы принял решение об увольнении учительницы

"
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с ДТП на Кубани
Новостная служба "Православие и мир"

Помощь жертвам ДТП и их родственникам оказывают Нижегородская и Кубанская митрополии

"
Куратор «группы смерти» арестован в Волгоградской области
Новостная служба "Православие и мир"

Подозреваемым является 23-летний безработный житель Волгоградской области

Все статьи автора
Статьи Дня
Каков ты, крест священника?
Священник Сергий Круглов

«А с креста, сказано, не сходят, с него снимают!»

Я просто видела смерть: 7 месяцев жизни в туберкулезном диспансере
Вера Коровина

«Девка ты у нас видная, запирайся на ночь, слышишь?»

День Господень настал – во тьме и на Кресте
Ольга Шульчева-Джарман

Что это значит – умереть жертвенной смертью?

самое читаемое

Душа в душу9,295

Епископ Тихон (Шевкунов): «Матильда»: точка обратного отсчета8,402

Иммунолог Анна Щербина: Никому не хотелось связываться с нашими пациентами7,206

Как одна девушка растопила сердце неистового язычника6,032

Заключенный едва успел дочитать 50-й псалом, как его освободили4,779

«Как будто ребенок чувствует, что летит в бездну, где верная смерть»4,388

“На семи ветрах” – фильм, который разобран на цитаты3,533

Миссия Cassini: улыбка Земли, “космические пельмени” и другие загадки3,332

Задержанный лидер «Христианского государства» оказался судим за убийство2,592

Чтобы отличать добро от зла, разве нужна религия?2,433

лучшие авторы

Новостная служба15,442

Редакция портала "Православие и мир"9,414

Епископ Тихон (Шевкунов)8,419

Надежда Прохорова7,218

Архиепископ Иона (Черепанов)6,039

Дарья Рощеня5,939

Алла Мождженская4,798

Яна Дворкина4,416

Алексей Паевский3,333

Сергей Худиев2,445

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть