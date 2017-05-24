Более 45 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца

24 мая. ПРАВМИР. Более 45 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя по состоянию на вечер вторник.

«По состоянию на 21:40 мск вторника 20 тысяч 100 человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца. Таким образом, за два дня храм Христа Спасителя посетили 45 тысяч человек», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, имеются в виду два полных дня – понедельник и вторник, а также часть воскресенья, когда доступ к мощам был уже открыт.

Между тем, согласно официальным данным, озвученным ранее руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучковым, за воскресенье и понедельник мощам поклонились около 19 тысяч человек.

Количество верующих подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей.

Часть мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года.

Мощи пробудут в Храме Христа Спасителя до 12 июля. С 13 по 28 июля они будут находиться в Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.