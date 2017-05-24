О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Более 45 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца

|
24 мая. ПРАВМИР. Более 45 тысяч человек поклонились мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя по состоянию на вечер вторник.
Более 45 тысяч человек поклонились в Москве мощам Николая Чудотворца

«По состоянию на 21:40 мск вторника 20 тысяч 100 человек пришли в храм Христа Спасителя поклониться мощам Николая Чудотворца. Таким образом, за два дня храм Христа Спасителя посетили 45 тысяч человек», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Скорее всего, имеются в виду два полных дня – понедельник и вторник, а также часть воскресенья, когда доступ к мощам был уже открыт.

Между тем, согласно официальным данным, озвученным ранее руководителем Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучковым, за воскресенье и понедельник мощам поклонились около 19 тысяч человек.

Количество верующих подсчитывается с момента прохода через рамки металлоискателей.

Часть мощей Николая Чудотворца, постоянно хранящихся в базилике города Бари (Италия), будет пребывать в России с 21 мая по 28 июля 2017 года.

Мощи пробудут в Храме Христа Спасителя до 12 июля. С 13 по 28 июля они будут находиться в Петербурге.

Договоренность о переносе части мощей святителя Николая была достигнута по результатам встречи Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
За два дня мощам святителя Николая поклонились почти 20 тысяч человек
За два дня мощам святителя Николая поклонились почти 20 тысяч человек
Новостная служба "Православие и мир"

Паломники проводят в очереди от двух до четырех часов

Патриарх Кирилл: Пребывание мощей святителя Николая еще больше укрепит веру нашего народа
Патриарх Кирилл: Пребывание мощей святителя Николая еще больше укрепит веру нашего народа
Святейший Патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам братской трапезы по окончании Божественной литургии в…

Церковь празднует перенесение мощей святителя Николая в Бар
Церковь празднует перенесение мощей святителя Николая в Бар
Новостная служба "Православие и мир"

Баряне в 1087 году выкрали мощи святителя из Мир Ликийских, где их могли осквернить турки

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
18% собрано / 3866700.28 руб. осталось
Помогите Эмилии не чувствовать боль
Помогите Эмилии не чувствовать боль
99% собрано / 0.010000000009313 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Имя Доктора Лизы внесли в название фонда «Справедливая помощь»
Новостная служба "Православие и мир"

Решение изменить название связано с желанием увековечить светлую память доктора Лизы

"
Челябинская епархия просит проверить «фестиваль красок»
Новостная служба "Православие и мир"

Организаторы говорят, что не имеют отношения ни к какой из религий

"
В России появятся кандидаты и доктора теологии
Новостная служба "Православие и мир"

Научная специальность «Теология» появилась в России в 2015 году, однако специальные ученые степени для теологов предусмотрены не были

Все статьи автора
Статьи Дня
Почему для современных детей не существует слово «надо!»
Ксения Кнорре Дмитриева

И как устроен их странный мозг

Смерть может подменить собою Бога
Священник Сергий Круглов

Но после Воскресения она не может быть нашей надеждой

Пока мы усердно исправляем мир, наши дети уходят из Церкви
Протоиерей Алексий Иродов

И взрослые тоже

самое читаемое

25 московских храмов, где есть мощи святителя Николая Чудотворца26,200

Прощай, немытая Россия?21,975

Как мама научила ребенка дышать… вопреки прогнозу врачей12,219

Как встречали святителя Николая в Москве (фото, видео)12,038

Родители-сироты: Нас теперь там кто-то ждет11,720

Тутта Ларсен: “Мои дети не будут делать татуировки”10,198

Обнародован порядок доступа к мощам святого Николая для льготных категорий граждан7,534

Когда святитель Николай хватается за меч7,454

Мощи святого Николая доставлены в Храм Христа Спасителя (+ФОТО)6,946

Патриарх Кирилл считает объединение христиан разных Церквей возможным6,003

лучшие авторы

Новостная служба42,466

Редакция портала "Православие и мир"26,344

Илья Аронович Забежинский21,925

Алла Мождженская12,208

Дарья Рощеня12,031

Надежда Прохорова11,668

Анна Данилова10,163

Архимандрит Савва (Мажуко)7,445

Святейший Патриарх Кирилл2,414

Священник Сергий Круглов2,199

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть