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Более 90 человек сдали кровь для пострадавших в ДТП в Марий Эл

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17 ноября. ПРАВМИР. Более 90 человек пришли на станцию переливания крови в Йошкар-Оле, чтобы сдать кровь для пострадавших в аварии в Килемарском районе.
Более 90 человек сдали кровь для пострадавших в ДТП в Марий Эл
Фото: analizovnet.ru

Благодаря неравнодушным жителям города, за сегодняшний день для больных республики было заготовлено более 40 литров крови. Среди доноров были сотрудники отдела Росгвардии по Республике Марий Эл, сообщает пресс-служба Республиканской станции переливания крови.

«Спасибо всем за неравнодушие и отзывчивость! На сегодняшний день запасы компонентов крови на станции переливания имеются в полном объеме», – сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Микроавтобус столкнулся с лесовозом на на 64 километре автодороги “Йошкар-Ола — Козьмодемьянск” вечером 16 ноября. В результате аварии погибли 15 человек. Четверо пассажиров выжили, они доставлены в отделения реанимаций больниц Йошкар-Олы.

17 ноября объявлено в Марий Эл днем траура по погибшим в аварии.

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