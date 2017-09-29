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Более десятка музеев примут участие в акции «С Верой в музей!»

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29 сентября. ПРАВМИР. Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» совместно с рядом музеев проводит акцию «С Верой в музей!».
Более десятка музеев примут участие в акции «С Верой в музей!»
Открытка фонда "Вера"

В преддверии Нового года фонд предлагает компаниям направить на помощь пациентам хосписов сумму, запланированную на покупку корпоративных подарков партнерам. Вместо ручек, календарей и других дежурных сувениров участники акции подарят партнерам уникальные открытки и возможность посетить музей.

К каждой открытке прилагается вкладыш-приглашение, который можно обменять на билет в один из московских музеев, которые присоединились к проекту. В акции можно участвовать не только под Новый год, но и в другие праздники – например, 8 марта, или в день рождения компании.

В 2016 году в проекте участвовали 37 компаний. Тогда участникам акции удалось собрать 23 миллиона рублей для пациентов хосписов.

Среди музеев, поддержавших акцию во второй раз – Третьяковская галерея на Крымском Валу, Московский музей современного искусства, Мультимедиа Арт Музей, Музей Москвы, Музей современного искусства GARAGE, Политехнический музей, Государственный Центр Современного Искусства (ГЦСИ) и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

В этом году к акции присоединились также Государственный литературный музей, Институт русского реалистического искусства, Дом-музей Марины Цветаевой и Государственный музей Л.Н. Толстого.

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» существует 10 лет. Он назван именем Веры Миллионщиковой, создателя и главного врача Первого московского хосписа. Сейчас фонд – единственная некоммерческая организация в стране, которая системно помогает хосписам и их пациентам, в том числе – обучает персонал хосписов, привлекает волонтеров и ведет диалог с государством ради повышения качества помощи людям в конце жизни.

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