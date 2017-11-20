Более миллиона россиян выступили в защиту детей до рождения

20 ноября. ПРАВМИР. Более миллиона подписей в защиту человеческой жизни с момента зачатия передадут 21 ноября в администрацию президента представители Общероссийского общественного движения «За жизнь!»

Подписавшиеся под обращением также выступают за запрет искусственных абортов и оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.

Подписи под обращением собирали добровольцы в 85 регионах России. В итоге они уместились в 100 коробках, сообщает пресс-служба движения «За жизнь».

В день передачи подписей организаторы планируют провести акции возле посольств тех стран, где жизнь ребенка до рождения наиболее защищена – в знак поддержки законодательной позиции этих государств. Помимо этого запланированы акции поддержки в сотнях городов по всей России и в десятках стран мира у российских посольств.

«В той или иной степени жизнь ребенка до рождения защищена в 139 странах мира. Вымирающая же Россия относится к категории самых либеральных стран, где жизнь человека до рождения не защищена ни чем», – отметил координатор Общероссийского общественного движения «За жизнь!» Сергей Чесноков.

С 21 ноября в соцсетях начнется флешмоб сторонников права на жизнь человека с момента зачатия – они будут выкладывать фотографии с хештегами #миллион_и_я #зажизнь.



Справка движения “За жизнь!”: Последовательно жизнь ребенка до рождения защищена законом в 4 странах. За исключением угрозы жизни женщины аборты запрещены в 50 странах. В 25 странах в качестве дополнения к угрозе жизни матери исключением признается угроза психическому и физическому здоровью женщины. В 60 странах запрещены аборты по требованию, при этом кризисными ситуациями, когда можно сделать аборт, признается, помимо угрозы жизни и здоровью женщины, патология плода, а также социальные показания в виде изнасилования или инцеста или другие экономические и социальные причины.