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Более половины россиян, имеющих детей и внуков, против наказаний за отказ от прививок – ВЦИОМ

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24 октября. ПРАВМИР. Более половины россиян (59%), имеющих несовершеннолетних внуков или детей, выступили против того, чтобы государство наказывало их за отказ от обязательных прививок.
Более половины россиян, имеющих детей и внуков, против наказаний за отказ от прививок – ВЦИОМ

При этом большинство родителей оставляют за собой право на отказ от прививок, входящих в обязательный перечень Минздрава, — об этом говорят 64% среди респондентов, имеющих несовершеннолетних детей или внуков.

 “Аргументы в пользу этой точки зрения: законное право родителей, их ответственность за здоровье детей”, — говорится в материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые приводит РИА Новости.

Против самостоятельного решения родителями этих вопросов высказались 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков. Они указывают на отсутствие у родителей необходимых профессиональных знаний: “В результате ошибки ребенок может заболеть”.

“Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 35% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%”, — сообщают социологи.

6% опрошенных, высказавшихся за наказание, считают, что отказ от прививок — это безответственное отношение к здоровью ребенка, еще 22% уверены, что непривитые дети являются распространителями заболевания.

47% не одобряющих инициативу утверждают, что это личный выбор всех родителей.Опрос “ВЦИОМ-Спутник” был проведен 20-22 сентября 2017 года.

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