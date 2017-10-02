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Более половины россиян считают, что от сталинских репрессий пострадали невиновные

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2 октября. ПРАВМИР. По мнению россиян, политическим преследованиям в сталинские годы зачастую подвергались совершенно невинные люди, это явление носило массовый характер.
Более половины россиян считают, что от сталинских репрессий пострадали невиновные

Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам исследования, проведенного совместно с музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти.

О преследованиях людей по политическим мотивам в 30-40 гг XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов: среди молодежи от 18 до 24 лет (54%) и респондентов с образованием ниже среднего (42%) доля слышавших о преследованиях существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (84-86% от 45 лет и старше), обучавшихся в вузах (85%).

«В массовости преследований, в результате которых пострадало большое число невинных людей уверены около 71% опрошенных, эта доля высока во всех социальных группах независимо от пола, возраста и уровня образования», – сообщает ВЦИОМ.

По мнению 23%, пострадавшими были сотни тысяч людей, 19% – несколько миллионов, 17% считают, что счет шел на десятки тысяч, а 9% – что на десятки миллионов. О том, что преследования были единичными случаями, думают 13%. По мнению 8% масштаб преследований соответствовал масштабу преступлений, за которые следовало наказывать.

Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования были политикой руководства страны, 22% считают их инициативой снизу, рядовых граждан, работников партийных, советских и правоохранительных органов. Последних чаще называют инициаторами репрессий малообразованные (45%), селяне (32%) и обеспеченные граждане (32%).  Организаторы и исполнители преследований по политическим мотивам руководствовались преимущественно личными интересами, а не общегосударственными – считают 45% россиян, обратной точки зрения придерживаются 36% (среди молодежи от 18 до 34 лет эта доля выше – 42-48%).

Большинство россиян затрудняется назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся политическому преследованию (61%), среди наиболее часто упоминаемых имен – писатель Солженицын, создатель первого пилотируемого космического корабля Сергей Королёв, маршал Михаил Тухачевский, авиаконструктор Андрей Туполев, учёный Николай Вавилов, актёр Георгий Жжёнов и другие.

Жертвами преследований, по словам наших соотечественников, чаще становились невинные люди (53%), противники Сталина (31%), противники тогдашнего общественного строя (19%), противники СССР (8%), по мнению 8% респондентов пострадавшими были сторонники Сталина.

Среди методов следствия к задержанным по политическим мотивам применяли запугивание и шантаж (21%), физические пытки (19%), психологические манипуляции с упоминанием близких (14%), не давали спать по ночам (11%), пытали ярким светом (9%), а каждый второй (54%) считает, что в ходу были все перечисленные методы физического и психологического воздействия.

В сталинские годы в той или иной мере преследователи и виновных, и невиновных – считает 70% россиян, в то, что все пострадавшие понесли наказание незаслуженно, верят 11%, противоположной точки зрения придерживается всего 2%. Людей преследовали незаконно, зачастую без суда и следствия – считает 41% опрошенных, о жестокости применяемых мер говорит каждый пятый (21%), по мнению 18%, наказания были несправедливыми.

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