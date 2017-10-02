Более половины россиян считают, что от сталинских репрессий пострадали невиновные

2 октября. ПРАВМИР. По мнению россиян, политическим преследованиям в сталинские годы зачастую подвергались совершенно невинные люди, это явление носило массовый характер.

Такие данные приводит ВЦИОМ по результатам исследования, проведенного совместно с музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти.

О преследованиях людей по политическим мотивам в 30-40 гг XX века знают почти три четверти россиян (75%), однако уровень осведомленности напрямую зависит от образования и возраста респондентов: среди молодежи от 18 до 24 лет (54%) и респондентов с образованием ниже среднего (42%) доля слышавших о преследованиях существенно ниже, чем среди людей зрелого возраста (84-86% от 45 лет и старше), обучавшихся в вузах (85%).

«В массовости преследований, в результате которых пострадало большое число невинных людей уверены около 71% опрошенных, эта доля высока во всех социальных группах независимо от пола, возраста и уровня образования», – сообщает ВЦИОМ.

По мнению 23%, пострадавшими были сотни тысяч людей, 19% – несколько миллионов, 17% считают, что счет шел на десятки тысяч, а 9% – что на десятки миллионов. О том, что преследования были единичными случаями, думают 13%. По мнению 8% масштаб преследований соответствовал масштабу преступлений, за которые следовало наказывать.

Две трети россиян (65%) уверены, что массовые преследования были политикой руководства страны, 22% считают их инициативой снизу, рядовых граждан, работников партийных, советских и правоохранительных органов. Последних чаще называют инициаторами репрессий малообразованные (45%), селяне (32%) и обеспеченные граждане (32%). Организаторы и исполнители преследований по политическим мотивам руководствовались преимущественно личными интересами, а не общегосударственными – считают 45% россиян, обратной точки зрения придерживаются 36% (среди молодежи от 18 до 34 лет эта доля выше – 42-48%).

Большинство россиян затрудняется назвать конкретные фамилии известных людей, подвергшихся политическому преследованию (61%), среди наиболее часто упоминаемых имен – писатель Солженицын, создатель первого пилотируемого космического корабля Сергей Королёв, маршал Михаил Тухачевский, авиаконструктор Андрей Туполев, учёный Николай Вавилов, актёр Георгий Жжёнов и другие.

Жертвами преследований, по словам наших соотечественников, чаще становились невинные люди (53%), противники Сталина (31%), противники тогдашнего общественного строя (19%), противники СССР (8%), по мнению 8% респондентов пострадавшими были сторонники Сталина.

Среди методов следствия к задержанным по политическим мотивам применяли запугивание и шантаж (21%), физические пытки (19%), психологические манипуляции с упоминанием близких (14%), не давали спать по ночам (11%), пытали ярким светом (9%), а каждый второй (54%) считает, что в ходу были все перечисленные методы физического и психологического воздействия.

В сталинские годы в той или иной мере преследователи и виновных, и невиновных – считает 70% россиян, в то, что все пострадавшие понесли наказание незаслуженно, верят 11%, противоположной точки зрения придерживается всего 2%. Людей преследовали незаконно, зачастую без суда и следствия – считает 41% опрошенных, о жестокости применяемых мер говорит каждый пятый (21%), по мнению 18%, наказания были несправедливыми.