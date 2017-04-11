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Более ста человек признаны пострадавшими в теракте в Петербурге

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11 апреля. ПРАВМИР. Пострадавшими в результате теракта в метро Петербурга 3 апреля признаны 102 человека.
Более ста человек признаны пострадавшими в теракте в Петербурге

«Эта цифра не окончательная, она еще может измениться в большую сторону», – Интерфаксу в пресс-службе городского комитета по социальной политике.

В медицинских учреждениях города продолжает оставаться 51 человек, в том числе один ребенок.

Во вторник также стало известно, что все жертвы теракта в метро Петербурга похоронены. Родственники погибших получают выплаты из городского и федерального бюджетов, продолжается оформление социальной поддержки для пострадавших.

В результате взрыва 3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, включая террориста, более 50 получили ранения. Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

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