Более ста приемных семей рассказали о своей жизни на конкурсе фонда Тимченко

В этом году к участию в конкурсе были приглашены семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.
«Работы, присланные конкурсантами, не просто интересно изложены; не отточенные литературно – среди авторов нет профессиональных писателей или журналистов – они бьют в самое сердце искренностью правды жизни приёмной семьи, в которой каждый день любовь одерживает маленькую, но уверенную победу над страхами и обидами, злостью и непониманием, недоверием и чьими-то недобрыми взглядами», – пишут организаторы проекта.
Гран-при конкурса «Наши истории» получила Виктория Стрижак, автор рассказа «Моё трудное счастье».
В основных номинациях победителями стали:
- «Путевка в жизнь» — Анна Моисеева за конкурсную работу «Эта женщина»
- «Моя особенная семья» — Мария Афаннасьева за конкурсную работу работу «Спасение не рядовой Марии»
- «Свой среди своих» — Ярослав Шугаипов за конкурсную работу «Ярослав. Моя история»
- «Семья с неограниченными возможностями» — Александра Рыженкова за конкурсную работу «Жизнь с Верой».
«Наши истории» доказывают главное: шанс есть. Можно любить ребенка с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями и другими особенностями развития, вместе радоваться жизни, преодолевать трудности – и построить счастливую семью», – уверены организаторы конкурса.
Всего в этом году участие в конкурсе приняли более ста семей. Церемония награждения победителей состоится 24 ноября в Московском Планетарии.
Конкурс Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко направлен на улучшение отношения российского общества к институту приемных семей и преодоление стереотипов по отношению к семьям, принявшим на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.