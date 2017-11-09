Более ста приемных семей рассказали о своей жизни на конкурсе фонда Тимченко

9 ноября. ПРАВМИР. Жюри определило победителей третьего Всероссийского конкурса дневников приемных семей «Наши истории», организованного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

В этом году к участию в конкурсе были приглашены семьи, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Работы, присланные конкурсантами, не просто интересно изложены; не отточенные литературно – среди авторов нет профессиональных писателей или журналистов – они бьют в самое сердце искренностью правды жизни приёмной семьи, в которой каждый день любовь одерживает маленькую, но уверенную победу над страхами и обидами, злостью и непониманием, недоверием и чьими-то недобрыми взглядами», – пишут организаторы проекта.

Гран-при конкурса «Наши истории» получила Виктория Стрижак, автор рассказа «Моё трудное счастье».

В основных номинациях победителями стали:

«Наши истории» доказывают главное: шанс есть. Можно любить ребенка с ограниченными возможностями здоровья, особыми потребностями и другими особенностями развития, вместе радоваться жизни, преодолевать трудности – и построить счастливую семью», – уверены организаторы конкурса.

Всего в этом году участие в конкурсе приняли более ста семей. Церемония награждения победителей состоится 24 ноября в Московском Планетарии.

Конкурс Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко направлен на улучшение отношения российского общества к институту приемных семей и преодоление стереотипов по отношению к семьям, принявшим на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья.