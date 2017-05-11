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Более трети россиян занимаются самолечением (опрос)

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11 мая. ПРАВМИР. Более трети россиян при проблемах со здоровьем занимаются самолечением, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Более трети россиян занимаются самолечением (опрос)

В случае болезни 46% россиян обращаются в государственное медучреждение, каждый десятый предпочитает частные платные клиники, а 1% респондентов поправляют здоровье у народных целителей.

Количество тех, кто занимается самолечением, составляет 35%.

Хорошим состоянием здоровья сегодня может похвалиться каждый третий россиянин (35%), каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (49%). Негативные оценки своего самочувствия дают 15% опрошенных… В последние четыре года эта доля по выборке в целом изменилась незначительно, тогда как в сравнении с 2006 годом заметно снизилась (с 24%).

Социологи отмечают, что женщины чаще жалуются на плохое самочувствие, чем мужчины: не удовлетворены состоянием здоровья 18% участниц опроса, а среди мужчин негативные оценки дает лишь каждый десятый (10%).

Что касается оценки самочувствия близких, опрос показал, что семь из десяти респондентов (71%) удовлетворены, а более четверти (27%), напротив, недовольны состоянием здоровья членов своей семьи. Процент негативных оценок в этом вопросе выше среди людей с низким достатком (46%), нежели среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (12%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов.

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