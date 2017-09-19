Более тысячи пар поженятся в Москве в день памяти Веры, Надежды, Любви и матери их Софии

19 сентября. ПРАВМИР. День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии вошел в пятерку самых популярных дней для проведения свадеб в Москве.

Число желающих заключить брак 30 сентября с каждым годом растет. В этом году в эту дату свыше тысячи столичных пар станут мужем и женой, это почти вдвое больше, чем в прошлом году.

30 сентября Церковь чтит память христианских святых Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Сестры с матерью жили во II веке в Риме при императоре Адриане. По сей день их имена символизируют христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость, которые должны сопровождать супругов на протяжении всей семейной жизни.

«Кстати, София уже несколько лет подряд остается самым популярным именем, которое дают новорожденным девочкам в Москве. А Вера, Надежда и Любовь, напротив, стали редкими именами для маленьких москвичек», – сообщает мэрия.

Как сообщили в столичном Управлении ЗАГС, ежегодно свадебный бум в Москве наблюдается в День Петра и Февронии, который также называют Днем любви, семьи и верности. День святого Валентина тоже пользуется большой популярностью у будущих молодоженов. Крепкими и счастливыми считаются браки, заключенные на Красную горку, которая празднуется в первую неделю после Пасхи. Также особой популярностью пользуется у московских пар для заключения брака День города, когда Москва украшена и можно сделать красивые и необычные фотографии. В преддверии празднования 870-летия Москвы, 8 сентября, и в сам День города, 9 сентября, поженились почти две тысячи пар.