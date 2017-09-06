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Больше половины бедных россиян – это семьи с детьми

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6 сентября. ПРАВМИР. Более половины всех бедных россиян – это семьи с детьми, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Больше половины бедных россиян – это семьи с детьми

«Шестьдесят процентов бедных — это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты… но и развитие инфраструктуры… Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная», — сказал Топилин, его цитирует РИА Новости.

Напомним, в конце марта 2017 года были опубликованы результаты опроса, проведенного «Левада-центром», который показал, что россияне считают бедность главной причиной сиротства в стране.

В то же время ученые Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС ранее опубликовали результаты исследования, согласно которому семьи, воспитывающие детей школьного возраста, находятся в зоне риска по уровню бедности.

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