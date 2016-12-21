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Большинство православных россиян верит, что Святой Дух исходит «и от Сына»

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21 декабря. ПРАВМИР. Большинство россиян, относящих себя к православным верующим, считает, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Такой взгляд, напомним, соответствует католической, а не православной традиции.
Большинство православных россиян верит, что Святой Дух исходит «и от Сына»
Андрей Рублёв. "Троица"

Опрос проводил фонд «Общественное мнение» (одна из трех крупных российских социологических организаций) по запросу исследовательской службы «Среда». Респонденты были опрошены летом 2016 года, но результаты опубликовали только в декабре — в альманахе «Лодка».

Догмат о Троице

Представления о том, что Святой Дух исходит только от Отца (согласно православному богословию), разделяет лишь 10% опрошенных. При этом догмат о том, что Святой Дух исходит и от Сына также (Filioque, латинская прибавка к Символу веры) поддержали 69% респондентов.

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3% участников опроса сказали, что неверны оба варианта, и еще 18% затруднились с ответом.

Богословский спор о том, от кого исходит Святой Дух, напомним, стал одной из причин раскола Вселенской христианской церкви в 1054 году.

При этом 62% православных считают, что они имеют представление о различиях между христианскими конфессиями. Каждый восьмой из числа православных россиян «готов причащаться вместе с католиками». В этой группе больше женщин, они чаще занимаются волонтерской работой, «догматический сканер» выявил среди них близость к протестантизму.

Собор на Крите

Социологи также спрашивали православных об их отношении Православному собору на Крите. Оказалось, что 69% россиян узнали про Критский Собор от интервьюера. Знали о Критском Соборе 9%, еще 19% «что-то слышали». Чаще других не в курсе событий оказывались молодые опрошенные (в возрасте до 30 лет). Из числа более-менее активных прихожан, которых, по данным этого опроса, в России около 17%, знал о событиях на Крите каждый четвертый. На вопрос, правильно ли поступил патриарх Кирилл, не поехав на Собор, 18% россиян (28% от числа православных) ответили утвердительно, 6% – отрицательно. Большинству же либо все равно, либо они «затрудняются с ответом».

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Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, нужно или не нужно в ближайшие годы провести новый Всеправославный Собор? И если нужно, то где, по Вашему мнению, его было бы правильнее всего провести?», 32% затруднились с ответом, 11% говорят, что он не нужен, 28% полагают, что он нужен, но где его проводить — не важно, и 27% считают, что он нужен и место его проведения имеет определенное значение.

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Эти 27% распределились следующим образом: Москва: 13% россиян (17% от числа православных). Среди них довольно много ранее упомянутых «телеактивных православных», присутствует высокое доверие патриарху, и еще в ней больше всего из числа тех, кто говорит о себе «в приходской жизни не участвую, но хотел(–а) бы». Иерусалим: 8% россиян, среди них несколько больше обеспеченных людей. Афон: 6% россиян.

Объединение православных

В ходе исследования социологи выясняли отношение россиян к трем разным формам возможного объединения православного христианского мира. Первая форма объединения — всемирная организация Поместных Православных Церквей (поддержали 55%). Второй вид объединения, о котором задавался вопрос: «низовая», инициативная международная организация мирян — ее создание поддержали 56% респондентов.

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Третья форма возможного объединения: «всехристианское единство», объединение христиан разных конфессий. О желательности этого объединения говорят 67% православных.

«В группе поддерживающих всехристианское объединение православных наблюдается, возможно, наиболее высокое доверие Святейшему Патриарху Кириллу. Одновременно можно говорить о достаточно высокой интернет-активности представителей этой группы», – говорят в фонде «Среда».

Несколько чаще представители этой группы определяют свои политические взгляды как «демократические»; также чаще они говорят о том, что хотят слышать в храмах современный русский язык.

Медиаактивность

Социологи предположили, что значимым фактором при формировании отношения к событиям и перспективам церковной жизни оказывается тип медиа-активности респондентов. В этой связи выделяется несколько групп. Первое разделение: на группы медиа-активных и медиа-пассивных россиян. Второе: среди тех, кто медиа-активен, выделяются группы тех, для кого важен акцент на потреблении вертикального контента (прежде всего телевизор, далее — радио и традиционные бумажные СМИ), и тех, кому привычнее горизонтальный контент (интернет, сети).

В группе теле-активных респондентов (то есть медиа-активных и склонных к потреблению вертикального контента), которых много среди православных, присутствует высокое доверие Святейшему Патриарху; можно предположить, что чем дальше православные оказываются от телевизора, тем больше разброс мнений. В этой теле-православной группе больше людей пожилых, заявляющих о своих социалистических и коммунистических взглядах. Их приходская жизнь не слишком активна. Они несколько чаще хотят единый государственно-церковный календарь; в вопросе предпочтительного языка богослужений несколько чаще выбирают современный русский.

В группе «медиа-активных» православных, предпочитающих горизонтальный контент, наблюдается другой возрастной полюс. В ней — почти вся православная молодежь; почти нет людей старше 60 лет. Образование у представителей этой группы часто несколько выше среднего, уровень жизни также несколько выше, чем по России.

В этой группе заметно чаще интересуются “современным богословием”, также есть интерес к жизни верующих других христианских конфессий и других религий. При этом в ней отмечается сравнительно небольшой интерес к событиям, связанным с деятельностью священноначалия.

Представители этой группы не особенно хотят слышать современный русский язык на богослужении, никого не считают еретиками, интересуются получением духовного образования (но при этом существующий уровень обучения в православных образовательных учреждениях часто оценивают как не очень высокий). Свое участие в приходской жизни участники этой группы чаще всего характеризуют как “затрудняюсь ответить”, — так же, как и свое доверие патриарху Кириллу.

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