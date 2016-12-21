Большинство православных россиян верит, что Святой Дух исходит «и от Сына»

21 декабря. ПРАВМИР. Большинство россиян, относящих себя к православным верующим, считает, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Такой взгляд, напомним, соответствует католической, а не православной традиции.

Опрос проводил фонд «Общественное мнение» (одна из трех крупных российских социологических организаций) по запросу исследовательской службы «Среда». Респонденты были опрошены летом 2016 года, но результаты опубликовали только в декабре — в альманахе «Лодка».

Догмат о Троице

Представления о том, что Святой Дух исходит только от Отца (согласно православному богословию), разделяет лишь 10% опрошенных. При этом догмат о том, что Святой Дух исходит и от Сына также (Filioque, латинская прибавка к Символу веры) поддержали 69% респондентов.

3% участников опроса сказали, что неверны оба варианта, и еще 18% затруднились с ответом.

Богословский спор о том, от кого исходит Святой Дух, напомним, стал одной из причин раскола Вселенской христианской церкви в 1054 году.

При этом 62% православных считают, что они имеют представление о различиях между христианскими конфессиями. Каждый восьмой из числа православных россиян «готов причащаться вместе с католиками». В этой группе больше женщин, они чаще занимаются волонтерской работой, «догматический сканер» выявил среди них близость к протестантизму.

Собор на Крите

Социологи также спрашивали православных об их отношении Православному собору на Крите. Оказалось, что 69% россиян узнали про Критский Собор от интервьюера. Знали о Критском Соборе 9%, еще 19% «что-то слышали». Чаще других не в курсе событий оказывались молодые опрошенные (в возрасте до 30 лет). Из числа более-менее активных прихожан, которых, по данным этого опроса, в России около 17%, знал о событиях на Крите каждый четвертый. На вопрос, правильно ли поступил патриарх Кирилл, не поехав на Собор, 18% россиян (28% от числа православных) ответили утвердительно, 6% – отрицательно. Большинству же либо все равно, либо они «затрудняются с ответом».

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете, нужно или не нужно в ближайшие годы провести новый Всеправославный Собор? И если нужно, то где, по Вашему мнению, его было бы правильнее всего провести?», 32% затруднились с ответом, 11% говорят, что он не нужен, 28% полагают, что он нужен, но где его проводить — не важно, и 27% считают, что он нужен и место его проведения имеет определенное значение.

Эти 27% распределились следующим образом: Москва: 13% россиян (17% от числа православных). Среди них довольно много ранее упомянутых «телеактивных православных», присутствует высокое доверие патриарху, и еще в ней больше всего из числа тех, кто говорит о себе «в приходской жизни не участвую, но хотел(–а) бы». Иерусалим: 8% россиян, среди них несколько больше обеспеченных людей. Афон: 6% россиян.

Объединение православных

В ходе исследования социологи выясняли отношение россиян к трем разным формам возможного объединения православного христианского мира. Первая форма объединения — всемирная организация Поместных Православных Церквей (поддержали 55%). Второй вид объединения, о котором задавался вопрос: «низовая», инициативная международная организация мирян — ее создание поддержали 56% респондентов.

Третья форма возможного объединения: «всехристианское единство», объединение христиан разных конфессий. О желательности этого объединения говорят 67% православных.

«В группе поддерживающих всехристианское объединение православных наблюдается, возможно, наиболее высокое доверие Святейшему Патриарху Кириллу. Одновременно можно говорить о достаточно высокой интернет-активности представителей этой группы», – говорят в фонде «Среда».

Несколько чаще представители этой группы определяют свои политические взгляды как «демократические»; также чаще они говорят о том, что хотят слышать в храмах современный русский язык.

Медиаактивность

Социологи предположили, что значимым фактором при формировании отношения к событиям и перспективам церковной жизни оказывается тип медиа-активности респондентов. В этой связи выделяется несколько групп. Первое разделение: на группы медиа-активных и медиа-пассивных россиян. Второе: среди тех, кто медиа-активен, выделяются группы тех, для кого важен акцент на потреблении вертикального контента (прежде всего телевизор, далее — радио и традиционные бумажные СМИ), и тех, кому привычнее горизонтальный контент (интернет, сети).

В группе теле-активных респондентов (то есть медиа-активных и склонных к потреблению вертикального контента), которых много среди православных, присутствует высокое доверие Святейшему Патриарху; можно предположить, что чем дальше православные оказываются от телевизора, тем больше разброс мнений. В этой теле-православной группе больше людей пожилых, заявляющих о своих социалистических и коммунистических взглядах. Их приходская жизнь не слишком активна. Они несколько чаще хотят единый государственно-церковный календарь; в вопросе предпочтительного языка богослужений несколько чаще выбирают современный русский.

В группе «медиа-активных» православных, предпочитающих горизонтальный контент, наблюдается другой возрастной полюс. В ней — почти вся православная молодежь; почти нет людей старше 60 лет. Образование у представителей этой группы часто несколько выше среднего, уровень жизни также несколько выше, чем по России.

В этой группе заметно чаще интересуются “современным богословием”, также есть интерес к жизни верующих других христианских конфессий и других религий. При этом в ней отмечается сравнительно небольшой интерес к событиям, связанным с деятельностью священноначалия.

Представители этой группы не особенно хотят слышать современный русский язык на богослужении, никого не считают еретиками, интересуются получением духовного образования (но при этом существующий уровень обучения в православных образовательных учреждениях часто оценивают как не очень высокий). Свое участие в приходской жизни участники этой группы чаще всего характеризуют как “затрудняюсь ответить”, — так же, как и свое доверие патриарху Кириллу.