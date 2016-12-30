Большинство россиян ничего не знает о происходящем в тюрьмах

30 декабря. ПРАВМИР. Социологи выяснили, что 68% россиян ничего не знают об условиях содержания и порядках в тюрьмах, колониях и других местах заключения.

Согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение», на которые ссылается Meduza, осведомленность россиян о положении дел в тюрьмах радикально сократилась за последние 20 лет. В 1997 году ответ «Ничего не знаю об этом» дали только 18% опрошенных, а большинство (59% респондентов) заявляли, что получают информацию о тюрьмах из газет, радио- и телепередач.

Сегодня из тех, кто осведомлен о происходящем в тюрьмах, более половины (или 55%) оценивают условия содержания как плохие. Хорошими их назвали 22% опрошенных.

При этом каждый третий из всех респондентов (34%) считает, что жесткие условия содержания необходимы для наказания преступников. В 2012 году такой ответ дали только 25% опрошенных.

Накануне, напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила применения физической силы и спецсредств против заключенных и обвиняемых в российских тюрьмах, колониях и СИЗО. Во время обсуждения в Госдуме из документа убрали норму о применении спецсредств за нарушение режима, которая вызвала критику со стороны правозащитников.