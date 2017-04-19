Большинство россиян поддержали идею захоронения Ленина

19 апреля. ПРАВМИР. Более половины россиян согласны с необходимостью захоронить тело Владимира Ленина, следует из опроса «Левада-центра».

58% опрошенных считают, что тело Ленина необходимо вынести из мавзолея. При этом 26% из них полагают, что его необходимо впоследствии захоронить на Волковском кладбище Петербурга, а 32% высказали за то, чтобы захоронить Ленина у Кремлевской стены.

31% опрошенных считают, что тело Ленина необходимо оставить в мавзолее.

За 11 лет у россиян изменилась оценка роли Ленина в истории страны. Если в 2006 году 40 процентов россиян говорили, что Ленин сыграл положительную роль в истории страны, то сейчас таковых – 56%. Число россиян, оценивающих роль Ленина отрицательно, уменьшилось с 36% до 22%.

20 апреля в Большом зале Библиотеки Иностранной литературы состоится дискуссия на тему «Ленин» в рамках проекта «Полилоги: Честно о главном». Подробности – по ссылке.