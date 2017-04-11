Большой колокол Исаакиевского собора зазвонил в память о жертвах теракта

11 апреля. ПРАВМИР. Панихида по жертвам теракта прошла в Исаакиевском и Спасо-Преображенском соборах Петербурга.

Панихиду отслужили на девятый день после взрыва в метро. Большой колокол Исаакиевского собора ударил тринадцать раз — по числу жертв теракта.

Во всех храмах и монастырях Петербурга до сорокового дня поминают погибших при взрыве.

3 апреля в вагоне поезда метро в Петербурге произошел взрыв самодельной бомбы, погибли 14 человек (в том числе предполагаемый террорист), более 50 получили ранения.

Кроме того, на станции «Площадь Восстания» было обнаружено не сработавшее взрывное устройство, оно было обезврежено.

В 2012 году на звонницу Исаакиевского собора был возвращен гигантский 10-тонный колокол, уничтоженный в 1930-х годах, а в 2013 году в соборе восстановили традицию полуденного звона, которая существовала с середины XIX века и была прервана после революции.