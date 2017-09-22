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Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова

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22 сентября. ПРАВМИР. Премьера балета «Нуреев» в Большом театре в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашнем арестом по обвинению в организации хищения, состоится 9 и 10 декабря.
Большой театр назвал дату премьеры балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в театре. Эта же дата значится в афише на сайте Большого театра.

Премьера спектакля «Нуреев» в Большом театре должна была состояться 11 июля этого года, но была перенесена на 4-5 мая 2018 года. Директор Большого театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и подчеркнул, что политической подоплеки у этого решения нет. Позднее появилась информация, что премьера «Нуреева» в ГАБТе может состояться до конца 2017 года.

Над постановкой «Нуреева», помимо Серебренникова, который выступил в качестве автора либретто, режиссера и сценографа, работали композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. В этом же составе создатели поставили балет «Герой нашего времени» в Большом театре в 2015 году.

Балет «Нуреев» посвящен судьбе легендарного танцовщика Рудольфа Нуреева.

Кирилл Серебренников, а также экс-директор «Гоголь-центра» и бывший генпродюсер основанной режиссером «Седьмой студии» Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

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