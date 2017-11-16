Борис Альтшулер: Постановление Верховного суда нуждается в понятии «поддержка семьи»

16 ноября. ПРАВМИР. Верховный суд РФ 14 ноября принял постановление, разъясняющее обстоятельства, которые могут послужить основой для изъятия детей у родителей. Комментирует правозащитник и руководитель РОО «Право ребенка» Борис Альтшулер.

Верховный суд исходит из текста существующего «Семейного кодекса» и повторяет его очевидные пороки, из-за которых у нас в стране с 1996 года действует настоящая «фабрика сиротства». В «Семейном кодексе» очень много уделено внимания тому, по какой причине ребенка можно из семьи изъять, и практически ничего нет о социальной работе, которая могла бы семью и детско-родительские отношения спасти. Там вообще нет понятия «помощи семье». При том, что в 2012 году в указе Президента РФ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» про механизмы поддержки и помощь психологическую, социальную, правовую говорится много и правильно. Но сам «Семейный кодекс» в своих ключевых статьях, о которых говорит Верховный кодекс, абсолютно забыл о слове «поддержка».

Право на поддержку есть у семьи в трудной ситуации и по закону о соц обслуживании. Но даже если соцзащита будет очень стараться, по «Семейному кодексу» есть опека и прокуратура, которые подают иски о лишении прав. И есть суд, который штампует эти лишения не глядя. В документе Верховного суда перечислены те, кто должен принимать решение лишении родительских прав. Социальный работник там не упомянут. А ведь именно он ведет семью, он должен представить отчет социальной работе, которая была выполнена, чтобы спасти эту семью.

Вот и получается, что Верховный суд своим постановлением закрепляет этот ужас – то, что при отобрании ребенка орган опеки должен в течении семи дней подать в суд заявление о лишении родительских прав. Что можно сделать за 7 дней? Ничего. Давно предлагали – дайте хотя бы месяц, чтобы разобраться. Ведь у нас есть опыт спасения даже очень сложных семей.

В «Семейный кодекс», на который опирается постановление Верховного суда, надо внести минимальные изменения. В статью 69 о лишении родительских прав должна быть внесена фраза о том, что суды вправе рассматривать дела по искам о лишении родительских прав только в том случае если им предоставлен полный отчет органов соц защиты о проделанной индивидуальной работе в попытке спасти семью и восстановить детско-родительские отношения. Я считаю, если нет такого отчета, никто не вправе рассматривать дела о лишении или ограничении в родительских правах.

При постановлении в ограничении родительских прав суд должен установить срок, в течение которого осуществляется работа по восстановлению семьи, и потребовать соответствующую программы по этой работе.

Я не против необходимости отобрания, бывают экстремальные ситуации, когда ребенка надо забрать как можно быстрее. Но недельный срок до подания иска о лишении прав при этом надо заменить на три месяца, чтобы дать возможность поработать ситуацию, разобраться в ней.

И главное – после отобрания немедленно в течение нескольких дней орган опеки обязан предоставить на утверждение факт этого действия в суд. Потому что отделение ребенка от родителей – это ведь арест. Пусть суд подтвердит его необходимость. Срочно должны созываться комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением соц защиты и полиции. И пусть по поручению соц защиты разрабатывается комплексный план по работе с семьей.

Социальный патронат семьи с проблемами необходим. Соцзащита должна работать с семьей – и не в кабинете раз от раза, а постоянно и на месте. В какой-нибудь Норвегии 80% всех услуг социального обслуживания оказывается на дому, по месту жительства. У нас все наоборот – хорошо, если 5% таких услуг оказывается на дому. Остальное время все сидят по учреждениям и «ведут примем». Но из кабинета причины надлома в семье и варианты помощи ей не понять – надо быть ближе к людям, чтобы их по-настоящему расслышать. И в итоге помочь и взрослым и детям.