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Борт МЧС доставит в Москву онкобольную из Апатитов, задавшую вопрос Путину

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19 июня. ПРАВМИР. МЧС России направило в Мурманск самолет, который доставит на лечение в Москву страдающую онкозаболеванием жительницу Апатит Дарью Старикову.
Борт МЧС доставит в Москву онкобольную из Апатитов, задавшую вопрос Путину

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии имени Герцена, отмечается в сообщении.

В ходе прямой линии в минувший четверг к президенту обратилась Дарья Старикова из мурманского города Апатиты, которая рассказала, что у нее диагностировали рак четвертой стадии, при этом изначально врачи ставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз». Президент попросил девушку не терять надежду и пообещал оказать ей помощь.

Сразу после общения с Путиным Старикова попала в реанимацию районной больницы, откуда ее перевели в областную больницу в Мурманске.

В своем общении с президентом Старикова также затронула тему плохой организации медицинского обслуживания населения Апатитов. После прямой линии губернатор региона Марина Ковтун срочно выехала в Апатиты, а Следственный комитет признал девушку потерпевшей в рамках уголовного дела о халатности.

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