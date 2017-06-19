Борт МЧС доставит в Москву онкобольную из Апатитов, задавшую вопрос Путину

«С подмосковного аэродрома Раменское в Мурманск вылетел самолет МЧС, оборудованный как медицинским модулем, так и медицинским оборудованием, позволяющим оказывать любую помощь во время полета», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Старикова будет проходить лечение в Москве в институте онкологии имени Герцена, отмечается в сообщении.
В ходе прямой линии в минувший четверг к президенту обратилась Дарья Старикова из мурманского города Апатиты, которая рассказала, что у нее диагностировали рак четвертой стадии, при этом изначально врачи ставили диагноз «межпозвоночный остеохондроз». Президент попросил девушку не терять надежду и пообещал оказать ей помощь.
Сразу после общения с Путиным Старикова попала в реанимацию районной больницы, откуда ее перевели в областную больницу в Мурманске.
В своем общении с президентом Старикова также затронула тему плохой организации медицинского обслуживания населения Апатитов. После прямой линии губернатор региона Марина Ковтун срочно выехала в Апатиты, а Следственный комитет признал девушку потерпевшей в рамках уголовного дела о халатности.