О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Бойцы Росгвардии спасли девочку из ледяной воды в Сыктывкаре

|
2 мая. ПРАВМИР. Военнослужащие Росгвардии спасли 13-летнюю девочку, вытащив из холодной реки Сысола в Сыктывкаре.
Бойцы Росгвардии спасли девочку из ледяной воды в Сыктывкаре

Инцидент произошел 1 мая в Сыктывкаре в районе будущей набережной в парке имени Кирова, где продолжаются строительно-ремонтные работы, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по республике Коми.

Сержант войсковой части 5134 Артур Альборов и командир взвода – лейтенант Дмитрий Богданович находились недалеко от Кировского парка. Около 15:00 военнослужащие спустились к берегу Сысолы, и увидели, как одна из женщин машет рукой и просит о помощи.

Когда военнослужащий подбежал к реке, он увидел в воде тонущего ребенка. Скинув верхнюю одежду, он нырнул в ледяную воду.

Ребенок был уже без сознания. Вытащив девочку на берег, военнослужащие сделали ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, благодаря чем ребенок пришел в себя и стал дышать.

Позже оказалось, что девочка вместе с мамой гуляли по набережной, но ребенок оступился и провалился в ледяную воду. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Мама написала ходатайство на имя командира войсковой части 5134 о поощрении военнослужащих, спасших жизнь ее дочери.

Теги:
, , , ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.

Похожие статьи
15-летний подросток спас дошкольника в Нижегородской области
15-летний подросток спас дошкольника в Нижегородской области
Новостная служба "Православие и мир"

Инцидент произошел в селе Туртапка городского округа Выкса

12-летний мальчик помог спасти тонущего мужчину в Уфе (видео)
12-летний мальчик помог спасти тонущего мужчину в Уфе (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

МЧС готовит ходатайство о представлении Егора к ведомственной награде

Очевидцы спасли выпрыгнувшего из горящей квартиры ребенка в Томске (видео)
Очевидцы спасли выпрыгнувшего из горящей квартиры ребенка в Томске (видео)
Новостная служба "Православие и мир"

Очевидцы растянули рекламный баннер, на который приземлился ребенок

Благотворительный фонд
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
Помогите Филиппу самостоятельно дышать
0% собрано / 4733408 руб. осталось
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
Помогите Алексею победить острый поперечный миелит
35% собрано / 62740 руб. осталось
Другие статьи автора
"
Медведев поручил усовершенствовать демографическую политику
Новостная служба "Православие и мир"

Поручение дано Минтруду, Минздраву, Минфину и Минэкономразвития России

"
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию
Новостная служба "Православие и мир"

Предстоящее событие в полном смысле слова историческое

"
Мужчина, мешавший проезду скорой помощи, задержан в Пятигорске
Новостная служба "Православие и мир"

Злоумышленник угрожал из окна иномарки предметом, похожим на нож

Все статьи автора
Статьи Дня
Юрий Арабов: Я лучше буду сидеть и смотреть на улицу, чем описывать святость
Юрий Арабов

14 высказываний известного сценариста о кино, призвании и жизни

Закрыть дырочку в детском сердце
Наталия Константинова

Три невероятные истории спасения детей с помощью простого метода

«Анна Каренина»: несколько слов в защиту неудачных экранизаций
Валерия Михайлова

Зачем смотреть фильмы по классическим произведениям

самое читаемое

Я пообещала Богу: если выживу, возьму детей из детского дома25,619

Три улыбки21,180

Наступит момент, когда поздно будет присоединяться к Царству13,368

С первого класса они всего лишь статисты11,444

Как отвоевать личное пространство в многодетной семье8,692

10 ответов для тех, у кого только что обнаружили рак6,514

Досадная четверка из-за коньяка5,746

Я превратился в беспомощного мальчика5,702

Челябинская епархия предупредила о подготовке массового суицида4,220

Детские лагеря 2017: стоит ли рисковать ребенком3,423

лучшие авторы

Новостная служба18,991

Наталия Демина13,224

Протоиерей Максим Денисенко9,718

Митрополит Иларион (Алфеев)9,669

Анна Уткина7,252

Священник Константин Камышанов5,843

Протоиерей Александр Мень4,505

Валерия Михайлова4,416

Иеромонах Димитрий (Першин)4,119

Людмила Горская3,085

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О проекте
Реклама
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть