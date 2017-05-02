Бойцы Росгвардии спасли девочку из ледяной воды в Сыктывкаре

2 мая. ПРАВМИР. Военнослужащие Росгвардии спасли 13-летнюю девочку, вытащив из холодной реки Сысола в Сыктывкаре.

Инцидент произошел 1 мая в Сыктывкаре в районе будущей набережной в парке имени Кирова, где продолжаются строительно-ремонтные работы, сообщает «Комиинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по республике Коми.

Сержант войсковой части 5134 Артур Альборов и командир взвода – лейтенант Дмитрий Богданович находились недалеко от Кировского парка. Около 15:00 военнослужащие спустились к берегу Сысолы, и увидели, как одна из женщин машет рукой и просит о помощи.

Когда военнослужащий подбежал к реке, он увидел в воде тонущего ребенка. Скинув верхнюю одежду, он нырнул в ледяную воду.

Ребенок был уже без сознания. Вытащив девочку на берег, военнослужащие сделали ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, благодаря чем ребенок пришел в себя и стал дышать.

Позже оказалось, что девочка вместе с мамой гуляли по набережной, но ребенок оступился и провалился в ледяную воду. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

Мама написала ходатайство на имя командира войсковой части 5134 о поощрении военнослужащих, спасших жизнь ее дочери.