Весь декабрь читатели «Правмира» отправляли нам свои рассказы о чудесах 2016 года, обыденных, жизненных, абсолютно реальных и в то же время невероятных. Редакция отобрала 7 историй, и вплоть до Рождества мы публиковали каждый день по одной. Итак, встречайте рассказ победителя конкурса «Чудо-2016»! Им стала Нина Александрикова.

Я никогда раньше не задумывалась о чудесах. И о том, как чудо вообще может присутствовать в моей жизни или жизни других людей. После этой истории я точно знаю, что чудо – это преображение человека. Как будто Бог касается сердца, и вся жизнь меняется. А человек становится чуть добрее и намного прекрасней.

К тому времени я была уже прихожанкой одного храма, вполне вошедшей в церковную жизнь. Евангелие прочитано, посты соблюдаются, молитвы читаются, к Чаше приступаю, в паломничества езжу. А вот радости не было, не было какого-то опытного понимания, зачем это все.

На святках мы с подружками, возвращаясь из кафе, вошли в метро. Было приподнятое настроение, оживленность и радость встречи. Около касс сидела бездомная женщина, я отстала от подруг и подошла к ней. Милосердие и дела доброты – обязательное условие спасения, поэтому я спросила:

– Вам помочь?

– Если не трудно.

Я протянула ей несколько купюр, что-то сказала. А она протягивает мне что-то и почти хрипит:

– Я тут браслетики плету. Возьми, пожалуйста. Это мой заработок.

Приглядываюсь. Незамысловатые сочетания из крупных бусинок, связанных какой-то бечевкой. Ничего особенного.

– Нет, – говорю, – спасибо. Может, в следующий раз.

И побежала к подругам. А по сердцу как будто что-то царапнуло. Я все не могла понять, в чем дело. Списала свое беспокойство на грустный взгляд женщины, когда я отказалась взять браслет. Да на то, что когда творишь милостыню, враг всегда хочет святое дело омрачить. А я-то – все по правилам: мимо не прошла, остановилась и помогла.

Как мало в этом было любви к ближнему и как много высокомерия и гордыни, я поняла через несколько дней, когда слушала какую-то лекцию. В ней, среди прочего, преподаватель упомянул, как это важно – видеть дар Бога во всем: в людях, событиях, природе, близких и дальних. И как важно дар этот уметь принимать, потому что без этого не будет благодарности. А Евхаристия и есть благодарность Богу. А за что Его благодарить, если ты сам в своей жизни все решаешь, получаешь, производишь… Он еще долго что-то говорил, но я не слушала.

Вся моя жизнь до этого момента напомнила мне сидение в большой башне, построенной из изнурительных постов, благочестивых разговоров, паломнических поездок и цитат из Добротолюбия. Изредка я открывала окошко и бросала нуждающимся то пару купюр, то продуктовый набор, а то и парочку непрошеных нравоучений. Ни о какой открытости, благодарности и любви в этом замке и речи не было.



Эта скорлупа гордости и эгоизма была надежной защитой и от Бога, и от жизни, и от других людей. Поэтому меня и поразил этот браслетик. До этого я всегда была в обороне, и любая нештатная ситуация разбивалась о каменные стены. А тут… Меня застало врасплох то, что объект милостыни вдруг ожил.

Я стала молиться и просить Господа научить меня хотя бы видеть людей вокруг себя. Любить – это уж высшая какая-то математика. Но хотя бы не только себя в этом мире замечать, а и других. И потихоньку, кирпичик за кирпичиком, замок начал таять. Помощь Господа в этом нелегком деле я, можно сказать, ощущала буквально. Так прошла весна и почти подходило к концу лето.

На исходе лета я была на даче с младшими детьми и папой. Пошли мы на речку, и у одного из домов, уже практически на берегу, к нам подошла бабушка. Такая прямо бабулечка, каких рисуют в кресле-качалке и со спицами в руках. Она попросила нас загнать ее машину на участок. Мы машину загнали и ушли купаться.

Возвращаемся, а бабушка нас у калитки поджидает. Конфетами маленьких угостить. Еще полгода назад я бы и конфеты взять не разрешила, еще и лекцию бы прочла о правильности безвозмездного добра. А тут мы незаметно оказались на летней террасе за чаем. Душевно поговорили, бабушка рассказала, что муж ее умер. Года еще не прошло. Внуки и правнуки не приезжают. И что она, как доезжает до поселка, силы ее покидают и припарковаться уже проблема. Тяжело ей уже, ведь 76 лет исполнилось.

А когда пришло время расставаться, Евгения Васильевна, так звали нашу новую знакомую, вынесла огромную миску с браслетиками. Много-много разных незамысловатых браслетиков из крупных бусинок. Ничего особенного.

– Выбирайте, – говорит, – что по душе. Я плести неожиданно начала. Скрашиваю свои одинокие вечера.

Уже вечером, когда все улеглись, я вышла во двор и долго смотрела на деревья, на небо, на траву под ногами и на браслетик, который надела на руку. И долго удивлялась такому маленькому чуду – умению благодарить и принимать подарки.