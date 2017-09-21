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Брат лидера «Христианского государства» признал вину в поджогах машин

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21 сентября. ПРАВМИР. Брат лидера «Христианского государства» Юрий Калинин в суде признал вину в поджогах автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя.
Брат лидера «Христианского государства» признал вину в поджогах машин
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Дело не во мне, дело в фильме. Он нарушил мои чувства верующего, в отношении меня нарушена уголовная статья, а мои действия были просто попыткой привлечь внимание. Мы не хотели никому навредить в плане физического насилия, мы хотели привлечь внимание, чтобы люди поняли, что нельзя на нас плевать», – цитирует Юрия Калинина ТАСС.

По мнению следователя, Калинин не имеет устойчивых социальных связей, жилья в Москве и постоянной работы. «Следствие считает, что Калинин может скрыться или оказать давление на фигурантов дела», – сказала следователь. При этом следствие проверяет его причастность к совершению серии поджогов и угроз в регионах России.

Хамовнический суд Москвы заключил Юрия Калинина и еще двоих фигурантов дела – Александра Баянова, который также признал вину, и Дениса Монталуца под стражу до 11 ноября. Им вменяется ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ, максимальное наказание по которой – пять лет колонии.

Юрий Калинин – уроженец Норильска, 1989 года рождения, у него есть высшее образование, он не женат, детей нет. Обвиняемый сообщил суду, что является индивидуальным предпринимателем, занимается в Норильске строительством и предоставлением юридических консультаций. Калинин сообщил, что ранее был хозяином сети ломбардов, но, придя к вере, закрыл этот бизнес.

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