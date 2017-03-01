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Буддийская община Калмыкии поддержала строительство в Элисте православного храма

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1 марта. ПРАВМИР. Буддийская община в Калмыкии поддержала строительство в Элисте нового Кафедрального храма.
Буддийская община Калмыкии поддержала строительство в Элисте православного храма

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан провел встречу с почетным представителем Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и странах СНГ, Верховным ламой Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче.

В ходе встречи обсуждалась тема строительства новых храмов и хурулов в Калмыкии.

По поводу возведения в Элисте нового Кафедрального храма Тэлу Тулку Ринпоче заявил о безусловной поддержке со стороны буддийской общины. Он призвал всех жителей Калмыкии вне зависимости от национальности и вероисповедания посильной помощью поучаствовать в строительстве храма, напомнив, что Центральный хурул возводился на пожертвования, в том числе и православных жителей Калмыкии.

«Меня радуют Ваши слова, надеюсь, их услышат жители нашего региона. Ведь речь идет о строительстве православного храма, который должен стать Кафедральным собором Элистинской епархии – главным храмом для всех православных христиан республики. Размер будущего храма оптимальный. Он рассчитан на реальные потребности православного населения Элисты», – сказал архиепископ.

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