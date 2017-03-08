Букет на 8 Марта – любимой, а не Кларе Цеткин

«Мужчина, покупающий букет мимозы для своей любимой на 8 Марта, меньше всего думает о Кларе Цеткин и Розе Люксембург». Священник Евгений Дорофеев рассуждает о празднике 8 Марта и страхах, связанных с этим днем.

Найти корень зла, запретить Деда Мороза и сказки

С первой весенней капелью, с первым запахом долгожданной весны к нам в гости приходит праздник – 8 Марта, Международный женский день.

Сколько же было сказано в православных СМИ о несовместимости женского дня с христианством, о его сомнительном происхождении. У многих наших братьев и сестер создалось устойчивое убеждение, что праздник «феминистский», «масонский», «коммунистический», и можно еще перечислить десяток страшных для православного уха слов. Но соответствует ли это истине? Попробуем разобраться.

Те, кто борется с 8 Марта и праздником святого Валентина, отдают ли себе отчет в глубоких языческих корнях широко празднуемой всеми православными приходами нашей страны Масленицы? Или кто такой Дедушка Мороз с христианской точки зрения (у «западников» хоть Святой Николай)?

Читали ли эти люди на ночь русские народные сказки в том виде, в котором их собрали фольклористы в XIX веке, а не в приглаженном и цензурированном, то есть привычном для нас облике? А что вешали на елку друиды и древние германцы вместо игрушек, не то что детям, родителям рассказывать не хочется.

Интересная ведь мысль: следуя логике «поиска корней» каждого явления, давайте все вышеперечисленное возьмем да и запретим, и в итоге у нас останется одно огромное пустое место.

Оказывается, очень много неожиданностей поджидает тех, кто решил «копать до самых корней».

Но не по изначальным, а по актуальным смыслам строится все в нашей жизни. Важно не то, что вкладывал в празднование события кто-то и когда-то, а то, что в него вкладываем мы – здесь и сейчас.

Пурим – событие библейское, кого же он пугает?

И все же пройдемся по распространенным и «отпугивающим» православных версиям происхождения Международного женского дня. Одна из них: еврейские женщины сделали его в день празднования иудейского Пурима, чтобы, дескать, скрытно таким образом отметить сам Пурим.

Несостоятельность этой идеи очевидна. Во-первых, в тот год, когда впервые стали праздновать Международный женский день, Пурим (переходящий праздник) приходился на совершенно иное время с разницей в 2 месяца. Во-вторых, боязнь Пурима (хотя мы выяснили, что он тут и ни при чем) – это проявление нашего невежества по отношению к Библии.

Необходимо понимать, что до отвержения иудеями Христа вся еврейская история – это наша с вами христианская история. Все, что вышло из священной истории старого Израиля, органично вошло в историю Израиля нового (известно, что Пурим праздновался как минимум уже в эпоху Хасмонеев, в 166-37 годы до Р.Х., то есть в дохристианскую эпоху раннего иудаизма).

Нелепицей звучат выводы отдельных богословов о том, что Пурим – «шовинистский еврейский праздник», так как по сюжету книги Есфирь (или Эстер, в зависимости от перевода), где говорится о событиях, отмечаемых в данном празднике, евреи расправились со своими национальными врагами без всякой жалости.

Некоторые договариваются до того, что эту книгу нужно чуть ли не исключить из Библии! Но ведь все, кто хорошо знаком с Ветхим Заветом, точно знают, что народ Божий, находившийся на религиозном и моральном карантине, вынужден был практически всегда действовать решительно и предельно жестко. И эта необходимая жестокость была очень часто прямым выражением Божией воли.

Вспомним эпизод, когда царь Саул взял иноплеменников в плен, а должен был бы по воле Господней уничтожить всех амалекитян до единого (1 Цар. 15:14-35, 28:18). Не отличались миролюбием и интернационализмом воины Иисуса Навина, истреблявшие поголовно все население ханаанских городов, а сам Иисус Навин почитается в нашей Церкви как праведный. И подобных случаев масса. Две трети Ветхого Завета, исходя из логики противников «еврейской жестокости» книги Есфирь и праздника Пурим, нужно изъять и забыть! Так мы подспудно дойдем до безумных идей гностиков, когда-то утверждавших, что в Ветхом Завете действовал «злой бог Иегова», в противовес доброму новозаветному Христу.

Будем же помнить, братья и сестры, что пусть и не входящий в череду православных праздников Пурим – событие библейское, и нам, православным, можно молитвенно вспомнить, как прекрасная душою и красивая телом женщина спасла свой народ от гибели. Спасла для того, чтобы в этом народе родился Спаситель всего рода человеческого.

Борьба за права: как христианство возвысило женщину

Следующая версия – праздник исключительно суфражистский и феминистский. Сама борьба за права женщин в нашей сегодняшней православной среде воспринимается в целом как что-то греховное (к сожалению, как и вообще борьба за права человека).

Безусловно, феминизм – очень сложное, неоднородное и неоднозначное явление.

Но если взять главный тезис феминизма (вычленив его из сложного спектра очень многих идей) – это достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин. Позвольте, что в этом антихристианского?

Разве христианство проповедует идеологию подавления женщины? Но это в корне неверно, ведь именно христианство возвысило женщину!

Положение женщины в языческом обществе было куда менее завидным (как, впрочем, и во многих других религиях). Многие искренне удивятся, узнав, что лет сто – сто пятьдесят назад женщины почти во всех странах мира не имели даже и близко равных с мужчинами прав (к примеру, избирательного права)! И приобретение женщинами своих законных прав, пусть и с опозданием, но началось именно в христианском мире, на христианской почве.

Ведь неравноправие женщины происходило отнюдь не из учения Церкви, а из древнего правового обычая, который действовал зачастую вопреки евангельским заповедям. Так, святитель Василий Великий прямо писал о том, что церковно-правовые нормы его времени, в частности санкции в отношении расторгающих брак, не основываются на принципе равенства, что не соответствовало духу и букве Писания: «Господне изречение, что не позволительно разводиться от брака, только за прелюбодеяние (Мф. 5:32), по разумению его, равно приличествует и мужам, и женам. Но не то в обычае».

А обычай разрешал разводиться только по инициативе мужей: «Женам же обычай повелевает удерживать мужей своих, хотя они прелюбодействуют и в блуде находятся». То есть, иными словами, общество того периода патриархальное, и не готово сразу «взять высокую планку» – мешает древняя традиция. Христианское понимание отступает под воздействием древних стереотипов.

Но постепенно обычай уходит: видимое отсутствие подлинно христианского содержания в существовании таких вот правовых норм порождает существенное изменение подхода. Спустя несколько столетий «Новеллы» императора Юстиниана (VI в.) дают полное право женам искать развода в случае неверности мужей, то есть права мужчин и женщин уравниваются. Византийское общество морально созревает и вырастает.

Очень часто в поддержку позиции якобы приниженного положения женщины пользуются цитатой апостола: «Жены ваши в церквах да молчат; ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в церкви» (1 Кор. 14:34-35).

Но что в данном случае имел в виду Павел? Это очень непростой момент его учения. Ведь Павел всегда исповедовал принцип: «С эллинами я был как эллин, с иудеями как иудей», то есть он приспосабливался к тем социальным, политическим и культурным нормам общества, где звучала его проповедь. Говоря о самом главном, он не хотел вступать в конфронтацию по второстепенным вопросам.

Ну что греха таить, для спасения души вопрос «Кто в семье самый главный?» не так уж и важен. И, возможно, своему учению о подчинении женщины он придал рамочный и временный характер, приспосабливая свою проповедь к уже существующим традициям. Как пример, Павел, собственно, не был явным борцом и против рабства (см. Послание к Филимону, 1 Тим. 6:1-2, Тит. 2:9-10), что не удивительно, ведь рабовладельческий строй был в его время самым образцовым и передовым, и лучшего никто просто не знал. А Павел был человеком своего времени.

Но было бы, мягко говоря, странно, если бы в рабстве не видел ничего дурного священник Евгений Дорофеев, живущий в ХХI веке. Ранняя Церковь не критиковала рабство непосредственно, но она заложила основу для новых отношений между хозяином и рабом. Такое же отношение закладывалось и между полами – принцип равенства на будущее развитие и возрастание во Христе Иисусе, Господе нашем.

Министр обороны в декрете

Сегодня многие женщины занимают лидирующие позиции во многих странах, прежде всего христианского мира, в различных сферах общественной жизни, не в силу своего происхождения, как бывало ранее, а из-за возможности реализации своих законных прав.

Они становятся президентами, премьер-министрами, министрами обороны и внутренних дел, успешно работают главами ведущих спецслужб в мире.

Новость о том, что министр обороны Испании ушла в декрет, уже ни у кого не вызовет удивление. И в этом ничего нет антихристианского и в помине.

При этом, конечно, никто в правительство и бизнес женщину не гонит, хочешь сидеть дома и быть «за мужней спиной» – пожалуйста, кто ты – домохозяйка или министр обороны, Богу не важно, важно только, чтобы не уклонялась от путей Его.

Да и в Церкви как-то по-новому зазвучал женский голос. Мы очень благодарны нашим женщинам, буквально спасшим всю нашу церковную жизнь в советский период. В настоящее время женщины по-прежнему остаются самыми активными прихожанками. Храмовые хозяйства, да и вся приходская жизнь, по-прежнему держатся на хрупких женских плечах. В проведении различных церковных мероприятий – все более заметна роль прекрасного пола.

Женщина руководит самым читаемым и узнаваемым православным СМИ-проектом «Православие и мир», где вместе с ней успешно трудятся и другие талантливые женщины. В последнее время появились даже женщины-богословы. И в этом всем есть несомненный плюс, потому что общество подавления одних групп другими не может быть полноценно христианским.

Любимой жене и… Кларе Цеткин?

Популярна версия о том, что 8 Марта – это революционный праздник коммунистической эпохи. Действительно, так получилось, что прошлая советская действительность внесла в нашу жизнь большое количество атрибутов, не связанных ни с церковной, ни с традиционной жизнью нашего народа. Но от всего ли нам стоит отказываться?

Что-то не слышно в Церкви голосов с призывами отказаться от празднования 23 февраля. Однако что это за дата – 23 февраля, каковы ее «корни»?

День рождения Красной рабоче-крестьянской армии в 1918 году. Армии, которая на своих штыках утвердила власть богоборцев-большевиков. Но разве мы помним, отмечая этот праздник, всех «красных демонов революции»? Нет, к счастью, забыли.

Но в этот день мы вспоминаем ветеранов Великой Отечественной войны, вспоминаем участников всех наших «горячих точек», вспоминаем всех служивших и не служивших мужчин, действительных и потенциальных защитников Родины. И конечно же, мужчина, покупающий букет мимозы для своей любимой на 8 Марта, меньше всего думает о Кларе Цеткин и Розе Люксембург.

Международный женский день в нашем народе давно уже приобрел совсем иное очертание по сравнению с тем, каким он задумывался создателями. Это не праздник политических и социальных потрясений, а праздник души, счастья и семейного уюта, праздник любви к своим половинкам. Именно такой смысл он и приобрел.

Поэтому давайте с вами праздновать в тихом семейном кругу, поздравляя наших бабушек, мам, жен, сестер и дочерей, даря им радость и внимание. И не надо выдумывать каких-то специальных православных женских или мужских дней, если так дальше пойдет, то мы выдумаем «день православного электрика» или «день православного комбайнера». Не следует превращать Церковь в цирк.

Закончить свои размышления о 8 Марта мне бы хотелось прекрасными словами покойного архиепископа Афинского и всея Эллады Христодула по случаю Международного женского дня: