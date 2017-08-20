Букеты жизни и уроки доброты

Фонд «Правмир» уже второй год участвует в акции «Дети вместо цветов», суть которой в том, что 1 сентября школьники приносят учителю один букет от класса, а сэкономленные деньги направляют на благотворительность.

«Букеты жизни» (так называется эта акция в фонде «Правмир») принесли фонду в прошлом году в общей сложности 99 371 руб. Собранные средства были направлены на помощь подопечным фонда: семилетней Татьяне Жильченко, страдающей ДЦП, на оплату курса реабилитации и семилетней Оле Соседковой из многодетной семьи на оплату индивидуального курса вокала с преподавателем в творческом центре «Лампа».

В этом году фонд «Правмир» также активно участвует в акции. Мы расширили границы проекта и предлагаем помочь не только детям, но и взрослым. Есть мнение, что взрослый человек может сам позаботиться о себе, но, к сожалению, в критической ситуации взрослые оказываются очень уязвимой категорией людей. И нам кажется, что если дети смогут помогать тем, кто старше, это сделает их помощь еще более значимой в их же глазах.

Принять участие в акции можно так:

Договориться с классом об участии в акции. Инициатором может стать либо один из родителей, либо учитель, но важно – наличие согласия класса в целом на участие в акции.

Подарить один букет учителю от всего класса, а сэкономленные за счет других букетов средства перевести в фонд. При желании вы сами можете выбрать тех, в пользу кого перевести средства, из списка нуждающихся на нашем сайте.

Перевести средства можно от всего класса единой суммой, либо каждая семья может переводить средства от себя лично. Мы оставляем это на ваше усмотрение, но рекомендуем сделать это вместе, что создать атмосферу общего участия в одном деле.

Пожертвование можно сделать любым удобным способом: через страницу сбора на нашем сайте онлайн, через Сбербанк по указанным на странице сбора реквизитам, либо отправить СМС на короткий номер 5115 со словом «Правмир» и суммой через пробел, например «Правмир 500». Наличные пожертвования мы принимаем в офисе фонда в будние дни, с 10 до 18 с обязательным оформлением договора пожертвования.

При переводе обязательно указывайте номер школы и класса, чтобы мы смогли учесть ваше пожертвование в сумме акции.

Для всех участников акции предусмотрены памятные сувениры. Если вы хотите получить их до 1 сентября, необходимо заранее связаться с нами.

При желании сотрудники фонда могут провести в вашем классе «урок доброты»: рассказать детям о том, что такое благотворительность, как можно помогать разными способами и многое другое. Для этого нужно позвонить по телефону +7-495-744-30-21 или написать на электронную почту 0109@pravmir.ru заявку на проведение «урока доброты» и согласовать удобное время и тему урока. Урок доброты может быть проведен не только первого сентября, но и в другие удобные для вас даты.

У акции нет крайнего срока проведения, бывает, что уроки доброты проходят в октябре и даже позже, но в начале октября мы подведем итоги и опубликуем их на нашем сайте.

Что делать, если часть родителей, учитель или руководство школы не хотят принимать участие в акции? Попробовать договориться. Но если единого мнения нет – самое главное, чтобы не было конфликтов. Помогать нужно добровольно, а вы всегда можете принять участие индивидуально.