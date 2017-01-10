О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

«Бургер кинг» накормил бездомных в Екатеринбурге

|
10 января. ПРАВМИР. Сеть ресторанов «Бургер кинг» организовала в Екатеринбурге раздачу горячего питания для бездомных.
«Бургер кинг» накормил бездомных в Екатеринбурге
Фото: 66.ru

В понедельник вечером сотрудники фастфуда накормили бездомных у железнодорожного вокзала. В этот вечер столбик термометра опускался до минус 37 градусов. За два часа бургеры получили более 20 человек, сообщает портал 66.ru.

В компании заверили, что эта акция станет регулярной. Подобный благотворительный проект будет реализован и в других городах, где температура также будет аномально низкой.

Накануне Лайф сообщил, что глава российской сети «Бургер кинг» Дмитрий Медовой направил письмо руководителю конкурирующей компании «Макдоналдс» Хамзату Хасбулатову с предложением оказывать совместную помощь бездомным в условиях похолодания.

«В случае участия Макдоналдса две компании смогут помочь большему количеству бездомных», – сообщила пресс-служба «Бургер кинга».

Теги:
,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Зачем нам нужно помогать бездомным?
Зачем нам нужно помогать бездомным?
Редакция портала "Православие и мир"

О приюте, созданном по примеру Дома трудолюбия отца Иоанна Кронштадтского

Ребенок случайно нашел свою бездомную мать в ролике на YouTube
Ребенок случайно нашел свою бездомную мать в ролике на YouTube
Новостная служба "Православие и мир"

Ожидается, что в ближайшее время она вернется домой во Флориду

Нищие и бездомные – неудача Бога?
Нищие и бездомные – неудача Бога?
Юлия Коминко

Что делать, когда уделять время нищим совсем не хочется

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
68% собрано / 115465 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
48% собрано / 180450 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
В Хабаровском крае возбуждено дело после наезда катера на кита
Новостная служба "Православие и мир"

В Сети появилось видео, на котором видно, как лодка с людьми несколько раз наезжает на животное

"
В российских семьях предпочитают не говорить о сексе и смерти – опрос
Новостная служба "Православие и мир"

В 47 процентах семей запрещенных тем не существует

"
Минздрав предлагает лечить зависимость от табака по ОМС
Новостная служба "Православие и мир"

Такое предложение содержится в антитабачной концепции, рассчитанной до 2022 года

Все статьи автора
Статьи Дня
Александр Архангельский: Люди и книги, которые меня сформировали
Александр Архангельский

«Перед литературой стоять на коленях нельзя, она либо живая, либо нет»

15 вопросов о работе Правмира
Ирина Воробьева

Рождественский радиоэфир с руководством «Правмира». Вся правда о портале на «Эхе Москвы»

Дружба не победила. О реакции общества на чернокожую королеву красоты
Сергей Худиев

Расизм - это отрицание христианской веры

самое читаемое

«Мам, ты говорила, больно не будет…»28,491

Игумен Роман (Загребнев) запрещен в священнослужении23,319

Умер директор фонда «Жизнь как чудо» Алексей Мошкович22,622

Не было такой… И не будет…8,994

Почему мы так долго молимся7,836

Предчувствие любви: шаг навстречу Богу7,089

Господи, сделай меня ласточкой!5,881

Церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы5,531

Убийца настоятельницы монастыря в Белоруссии была ее крестной дочерью5,269

Приемный брат для приемного Ваньки3,585

лучшие авторы

Новостная служба71,520

Протоиерей Максим Денисенко28,491

Ксения Симонова8,994

Епископ Иона (Черепанов)7,836

Илья Аронович Забежинский7,089

Архимандрит Андрей (Конанос)5,881

Редакция портала "Православие и мир"4,955

Александр Дунаев3,585

Ксения Кнорре Дмитриева1,229

Сергей Худиев1,107

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта