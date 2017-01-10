«Бургер кинг» накормил бездомных в Екатеринбурге

В понедельник вечером сотрудники фастфуда накормили бездомных у железнодорожного вокзала. В этот вечер столбик термометра опускался до минус 37 градусов. За два часа бургеры получили более 20 человек, сообщает портал 66.ru.
В компании заверили, что эта акция станет регулярной. Подобный благотворительный проект будет реализован и в других городах, где температура также будет аномально низкой.
Накануне Лайф сообщил, что глава российской сети «Бургер кинг» Дмитрий Медовой направил письмо руководителю конкурирующей компании «Макдоналдс» Хамзату Хасбулатову с предложением оказывать совместную помощь бездомным в условиях похолодания.
«В случае участия Макдоналдса две компании смогут помочь большему количеству бездомных», – сообщила пресс-служба «Бургер кинга».