Бурятские полицейские спасли 12 человек из горящего дома

7 ноября. ПРАВМИР. Сотрудники патрульно-постовой службы города Улан-Удэ вывели из горящего дома 12 человек.

Возгорание в многоэтажном жилом доме произошло в 4 часа утра, сообщает сайт МВД Бурятии. Прапорщик Михаил Махачкеев и старший сержант Эрдэмтэ Гомбоев заметили сильное задымление, сообщили о нем в экстренные службы и принялись самостоятельно эвакуировать людей. Дверь горящей квартиры пришлось взломать – иначе ее владелец не мог спастись из пожара. После этого полицейские вывели из зоны задымление и остальных жильцов.

Убедившись, что людям не угрожает огонь, сотрудники полиции остались дежурить на входе, чтобы обеспечить сохранность имущества жителей.

Руководство МВД по Республике Бурятии приняло решение наградить полицейских, которые своевременно организовали эвакуацию людей.

В марте 2017 года прапорщик полиции Михаил Махачкеев стал герой аналогичной истории – тогда он также спасал людей из загоревшегося дома.