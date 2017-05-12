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Бутовский полигон как Русская Голгофа

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В четвертую субботу по Пасхе совершается празднование Собора новомучеников в Бутове пострадавших.
Бутовский полигон как Русская Голгофа
Фото: patriarchia.ru

В четвертую субботу по Пасхе совершается празднование Собора новомучеников в Бутове пострадавших. По традиции в этот день на Бутовском полигоне совершается торжественное Патриаршее богослужение под открытым небом, на которое собирается духовенство и прихожане храмов Москвы и Московской области. В преддверии этого события, которое в этом году приходится на 13 мая, настоятель храма Свв. Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа рассказывает о подвиге новомучеников Церкви Русской и истории этой Русской Голгофы.

Протоиерей Кирилл Каледа. Фото: Facebook / Бутовский полигон

Протоиерей Кирилл Каледа. Фото: Facebook / Бутовский полигон

В России гонителями были вчерашние христиане

С первых дней своего бытия Церковь Христова стала Церковью мучеников. Активные гонения древней Церкви продолжались с первых дней ее основания до эдикта императора Константина, но и в последующее время в тех или иных странах происходили гонения на христиан. В прошлом ХХ веке преследования христианства вновь прокатились по многим странам.

В Испании во время гражданской войны 1936-1939 гг. было убито около семи тысяч католических священнослужителей и монашествующих. В оккупированной нацистами Польше с 1939 по 1941 гг. было убито 700 католических священников и около трех тысяч священнослужителей было сослано в концлагеря. В Хорватии почти 700 человек пострадало за христианскую веру во времена нацистского режима и впоследствии при И. Тито. В Мексике с 1926 по 1929 годы, в период так называемой Войны Кристерос, было уничтожено около 500 католических священников, монашествующих и семинаристов. В наши дни мы являемся свидетелями гонений на христиан на Ближнем Востоке.

В ХХ веке гонения на Церковь Христову своего апогея достигли в России, где они практически беспрерывно продолжались 70 лет.

По последним оценкам в этот период пострадало около 100 000 священнослужителей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви.

Сравнивая положение христианства в Римской империи с эпохой гонений на христиан в ХХ веке в России, можно заметить и сходства, и некоторые отличия.

Говоря о гонениях в первохристианское время, историки отмечают, что в Древнем Риме языческая религия тесно переплелась с идеей государственности. Сама государственность была предметом религиозного почитания. Восставая против этой религии, христиане становились виновными в государственном преступлении.

Гонения на христиан в древности отличались длительными периодами мира между ними и краткостью времени самих гонений, неодновременностью их по территории империи, так что тот или иной епископ мог удалиться со всей своей паствой в пустынное место и оставаться там до окончания гонений. Это было совершенно невозможно во время гонений в Советской России, где гонения были повсеместными, непрекращающимися, и в стране не было такого места, где христианин мог бы скрыться.

В основу коммунистической идеологии как аксиома был заложен воинствующий атеизм, исключающий веру в бытие Бога и бессмертие души, что делало невозможным какой-либо идеологический компромисс между христианским и коммунистическим мировоззрением. Это было осознано Церковью и изложено в знаменитом послании Соловецких епископов весной 1927 г.

Положение христиан в России было гораздо хуже положения первых христиан, так как язычники не стремились вторгаться во внутреннюю жизнь самой Церкви. В России же гонителями были вчерашние христиане, и они предприняли не просто шаги к физическому уничтожению Церкви, но и организовали массу церковных расколов, чтобы развалить здание Церкви изнутри.

В эпоху гонений в империи были те, кто отрекся от Христа. Отречение требовалось гонителям как возможность оправдания человека, и гонители стремились создать такие условия, чтобы христианин вслух даже не отрекался от Христа и не приносил жертву богам, а только бы на ухо шепнул, что признает императора и богов, а вслух было бы объявлено, что обвинение в принадлежности к христианству не подтвердилось. Отречение сохраняло жизнь и имущество.

Отпавшие были и во время гонений в России. Однако теперь от них нередко требовали отречься публично с хулением Церкви. Парадоксально, что это отречение или попытка пойти на компромисс с гонителями в большинстве случаев не спасали человека от осуждения на муки, а нередко и на смерть.

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Результаты переписи 1937 года признали вредительскими

Наиболее жестокими стали гонения, которые произошли в 1937-1938 гг., когда руководство Советского Союза провело так называемую операцию по борьбе с «врагами народа», вошедшую в историю как «Большой террор». Несомненно, что события 37-38 годов были результатом продолжающейся борьбы за власть между Сталиным и различными группировками партийной верхушки, а также борьбой разных кланов, сформировавшихся к этому времени внутри аппарата НКВД. Вместе с тем нельзя оставить без внимания мнение некоторых историков (Зубов А.Б., игумен Дамаскин (Орловский), Чумакова Т.В.), которые считают, что репрессии 1937-1938 гг. были ответом на результаты переписи населения начала 1937 г.

В 1937 году руководство страны готовилось отметить двадцатилетие большевистской революции. В январе юбилейного года была проведена перепись населения, целью которой было показать прогрессивное развитие социалистического общества. Перепись проводилась в Рождественский сочельник, 6 января. Одним из вопросов, который был включен в анкету, был вопрос об отношении к религии. Ожидалось, что верующими себя признают небольшое число граждан, и это будет свидетельствовать об идеологической победе большевизма.

Но к удивлению Сталина и его соратников, 44% населения заявило, что они христиане, 13% признали себя сторонниками других религий, преимущественно мусульманами. Неверующими себя назвало меньшинство – 43,3%.

Массовость положительного ответа на вопрос об отношении к религии ясно свидетельствует о том, что вера у большинства людей в момент переписи была столь сильной, что они предпочли лучше попасть в лапы палачей, нежели прогневать Бога отступничеством от веры. Такое открытое признание веры после многих лет кровавых гонений на религию стало уникальным в мировой истории одновременным массовым исповедничеством десятков миллионов людей разных вер и национальностей, ведь опрос не был анонимным, ответы заносились в личный переписной лист, с именем и адресом каждого.

Российский историк профессор А.Б. Зубов в связи с этим пишет:

«Перепись января 1937 года дает уникальный в мировой истории факт одновременного массового исповедничества десятков миллионов людей разных вер и национальностей, … после бесконечных репрессий, чинимых большевиками. Тоталитарная диктатура раздробила российское общество, уничтожила в нем любые содружества и организации, но она еще не смогла подавить дух людей, и те в одиночку или на семейном совете делали судьбоносный выбор между отречением от Бога и, следовательно, в религиозной системе координат, вечной гибелью и исповедничеством своей веры и, как результат, почти неизбежными страданиями и даже смертью от рук безбожников-большевиков. И 55 миллионов граждан России не испугались застенков и плахи».

Результаты переписи были признаны вредительскими, и ее организаторы репрессированы. На февральском пленуме партии большевиков принимается решение о проведении массовых репрессий. В июле наркомом внутренних дел Ежовым издается оперативный приказ № 00447 о проведении операции по репрессированию бывших кулаков, церковников, дворян и других «антисоветских элементов». Беспрецедентность этого приказа заключалась в том, что в нем была дана разнарядка по регионам, какое количество людей необходимо арестовать и какое число из арестованных должно быть расстреляно. Операция продолжалась с августа 1937 по октябрь 1938 г. В результате в 1937 и 1938 годах было арестовано 1 500 000 человек, из них почти 700 000 расстреляно. Вынесение смертных приговоров в большинстве случаев производилось несудебными органами, тройкой или вообще «особым совещанием», состоявшим из двух человек. Приговоры выносились заочно, т.е. без вызова обвиняемого, а также без участия защиты и обвинения, обжалованию приговоры не подлежали. Специально указывалось, что приговоры к расстрелу должны приводиться в исполнение «с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения».

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Расстреливали и подростков, и стариков

В связи с тем, что предполагалось уничтожить большое число осужденных, инструкции по проведению этой операции предусматривали необходимость подготовки специальных мест для приведения в исполнение смертных приговоров и захоронений убиенных. В основном эти места создавались за пределами городов, и практически у каждого областного города такие места были созданы. В Москве основным местом, где в 1937-38 годах производились расстрелы, стал Бутовский полигон.

Он расположен к югу от Москвы около Варшавского шоссе. В настоящее время граница города проходит прямо по границе бывшей спецзоны, но в середине ХХ века граница Москвы находилась примерно в 10 километрах. В начале прошлого столетия здесь располагалась большая усадьба с конным заводом. После революции конный завод перешел в ведение Красной Армии и быстро был разорен. В середине 30-х годов его сотрудники и жители бывшей усадьбы были в срочном порядке выселены, и было объявлено, что здесь создается стрелковый полигон для испытания оружия. Территория площадью около 2 квадратных километров была огорожена колючей проволокой. По ночам сюда стали приезжать автозаки, были слышны выстрелы и крики.

Бутовский полигон стал крупнейшим в Московском регионе местом массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины ХХ столетия. По официальным данным расстрелы на полигоне происходили с конца 1935 г., и по свидетельским показаниям вплоть до конца 40-х – начала 50-х гг. здесь производились захоронения умерших и расстрелянных в московских тюрьмах. Общее количество захороненных неизвестно, но только в период с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г., т.е. в период «Большого террора», по имеющимся документам здесь было расстреляно и захоронено 20 762 человека.

В отдельные дни расстреливали по 100, 200, 300 человек. 28 февраля 1938 года было расстреляно 562 человека.

Основную часть расстрелянных составляют жители Москвы и Московской области, но вместе с ними пострадали жители других областей и бывших республик Советского Союза, а также граждане и выходцы из Германии, Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Италии, Греции и других стран. Вслед за русскими, которые составляют большинство убиенных, следуют латыши, поляки, евреи, украинцы, немцы, белорусы. Всего же среди жертв полигона представители более семидесяти национальностей.

Среди расстрелянных преобладают простые крестьяне и рабочие, которых арестовывали иногда целыми семьями. Расстреливали и подростков 13-15 лет, и 80-летних стариков. Подавляющее число пострадавших – беспартийные, имевшие низшее образование или вовсе неграмотные. Но наряду с ними немало ученых, деятелей искусства и культуры, бывших государственных и общественных деятелей, военных.

Около тысячи убиенных были осуждены на смерть за принадлежность к Русской Православной Церкви. Это 7 архиереев, 500 священнослужителей, монахи и монахини, церковные старосты и активные миряне. 332 из них прославлены в лике святых.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

Возглавляет сонм Бутовских новомучеников священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Петроградский. Следует отметить, что владыка Серафим не только старший по сану среди убиенных в Бутове священнослужителей, но и самый старший по возрасту из всех расстрелянных на этом месте. В 1937 году ему было более 82 лет. Он уже не мог ходить, и при аресте, чтобы его доставить в тюрьму, была вызвана карета скорой медицинской помощи. Из дома его выносили на носилках. Владыка происходил из древнего аристократического рода, и среди его предков были известные в российской истории адмиралы и генералы. Сам он начал свою деятельность также военным, но после участия в Русско-турецкой войне 1876-78 годов вышел в отставку и принял священство. После смерти супруги был пострижен в монашество, и затем стал архиереем.

Митрополит Серафим (Чичагов)

Митрополит Серафим (Чичагов)

Владыка был очень одаренным человеком. Был живописцем и иконописцем, талантливым музыкантом и даже композитором, занимался медициной. В историю Православной Церкви он вошел благодаря тому, что в значительной степени именно его трудами был прославлен в лике святых великий русский святой, преподобный Серафим Саровский. В годы советской власти митрополит Серафим неоднократно подвергался арестам и гонениям. Во время церковных нестроений он был стойким борцом за сохранение единства Церкви. Оценивая постигшие Русскую Церковь гонения, сщмч. Серафим говорил: «Это золото очищается в горниле испытаний».

Большинство же пострадавших в Бутове священнослужителей были простыми приходскими священниками, которые честно исполняли свой священнический долг и были верны Христу даже до смерти. Подавляющее число из них пережили гонения, аресты, тюрьмы и лагеря. Некоторые из них, как например сщмч. Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, побывали и на Соловках. Благодаря вере в Бога они ясно понимали причины происходящих катастрофических событий. На вопрос следователей об их отношении к советской власти, а именно ответ на этот вопрос был главным, краеугольным во всем следственном процессе, многие из них отвечали, что советская власть послана русскому народу за грехи, в первую очередь за вероотступничество, но, как всякая земная власть, она является временной, и придет время, когда на Руси вновь будут открываться храмы.

В Русской Церкви больше нет мест, где почивает столько святых

В середине 50-х годов полигон был закрыт, и внешнее ограждение было снято. Центральная часть полигона, где находилась основная часть захоронений, была огорожена глухим забором с колючей проволокой и вплоть до середины 90-х годов находилась под строгой охраной органов. На краях бывшей спецзоны, где не было захоронений, возник дачный поселок для сотрудников КГБ.

В начале 90-х годов прошлого столетия в архиве КГБ были обнаружены 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в исполнение расстрелов в отношении 20 762 человек.

В связи с тем, что в обнаруженных документах не было сведений о местах приведения приговоров и захоронений расстрелянных, с целью установления этих мест была проведена специальная проверка, по результатам которой Бутовский полигон был признан местом массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий.

Одновременно с этим группа общественности приступила к обработке архивно-следственных дел с целью составления картотеки расстрелянных и кратких биографических справок пострадавших. Эта работа легла в основу изданной Правительством Москвы восьмитомной Книги памяти «Бутовский полигон».

В ходе изучения архивно-следственных дел было выявлено, что в Бутово пострадало большое число священнослужителей Русской Православной Церкви, и Святейший Патриарх Алексий благословил строительство храма на этом скорбном месте.

В мае 1994 г. на полигоне был освящен поклонный крест. Он был изготовлен Свято-Тихоновским православным богословским институтом по проекту и при активном участии скульптора Д.М. Шаховского, сына убиенного в Бутове священника Михаила Шика.

Первое богослужение у Поклонного креста на Бутовском полигоне

Первое богослужение у Поклонного креста на Бутовском полигоне

Осенью 1994 г. из родственников убиенных в Бутове была создана община, которая взяла на себя труд строительства храма. Весной следующего, 1995 года территория Бутовских захоронений была передана Церкви, и здесь был построен небольшой деревянный храм.

Сразу после своего создания приходская община стала заниматься не только строительством храма, но и приведением территории захоронения в порядок, ее благоустройством и исследованием, сбором сведений о пострадавших, с целью создания музея их памяти, а также решением вопросов охраны этого памятного места. В 1996 г., в самом центре бывшей спецзоны в непосредственной близи от захоронений, было начато строительство многоэтажного жилого поселка. После обращения Святейшего Патриарха Алексия II к мэру Москвы о недопустимости жилищного строительства в таком месте оно было остановлено.

Летом 1997 г. общиной храма с привлечением необходимых специалистов был произведен раскоп одного из погребальных рвов. Проведенные исследования однозначно подтвердили, что Бутово является местом массового захоронения репрессированных.

Раскопки погребального рва, 1997 г.

Раскопки погребального рва, 1997 г.

В 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Церкви в лике святых был прославлен Собор новомучеников и исповедников Российских. Наряду с другими в поименный список канонизированных святых были включены 129 новомучеников, убиенных в Бутове. В последующее время в этот список были включены еще 203 бутовских мученика.

В результате из пострадавших в Бутове 332 убиенных прославлены в лике святых, что придало особое значение этому месту, названному Патриархом Алексием «Русской Голгофой», так как на канонической территории Русской Церкви больше неизвестны места, где в мощах почивает такое количество святых.

С 2000 г. в 4-ю субботу по Пасхе, в день празднования Собора новомучеников в Бутове пострадавших, на полигоне под открытым небом совершается Патриаршее богослужение, на которое приглашаются духовенство и прихожане московских и подмосковных храмов. В богослужении принимают участие более 300 священнослужителей и около 3-4 тысяч молящихся.

Патриаршее служение на Бутовском полигоне. Фото: patriarchia.ru

Патриаршее служение на Бутовском полигоне. Фото: patriarchia.ru

В 2001 г. в ответ на новое обращение Святейшего Патриарха Алексия Постановлением Правительства Московской области Бутовский полигон был объявлен памятником истории, что дало юридическое основание для его сохранения.

В 2002 г. общиной бутовского храма был создан научно-просветительский центр «Бутово», который возглавил И.В. Гарькавый. Задачей центра наряду со сбором материалов по истории Бутовского полигона и о лицах, пострадавших на нем, стало изучение этноконфессиональных традиций обустройства мест массовых захоронений жертв социальных катастроф.

Осенью 2005 г. на средства Правительств Москвы и Московской области на территории захоронений были проведены благоустроительные работы, основной целью которых было обозначение погребальных рвов в виде могильных холмов. Этим работам предшествовали двухлетние исследования территории захоронения с применением современных научных методик. В результате было обозначено 13 рвов общей протяженностью более 800 м, местонахождение которых было выявлено в ходе исследовательских работ.

В 2004-2007 гг. в центре бывшей спецзоны, к югу от территории захоронений, по проекту архитектора М.Ю. Кеслера был возведен каменный двухэтажный храм в честь Новомучеников и исповедников Российских.

8 августа 2007 г., в 70-ю годовщину начала расстрелов на Бутовском полигоне, около каменного храма был воздвигнут Большой поклонный крест, изготовленный в кресторезной мастерской Соловецкого монастыря. В Бутово он был доставлен водным крестным ходом, который прошел по водным системам Беломорско-Балтийского канала, Волго-Балта и канала им. Москвы, т.е. водным системам, которые были построены трудом, а нередко и ценой жизни многих тысяч заключенных. Таким образом, этот Крест стал памятником не только пострадавшим на Соловках и в Бутове, но многим сотням тысяч пострадавших в разных частях нашей страны.

30 октября 2007 г. в День памяти заключенных Бутово посетил президент Российской Федерации В.В. Путин. Его встретил Святейший Патриарх Алексий. После панихиды, совершенной Святейшим, высокие гости возложили цветы к Соловецкому кресту и на захоронения. До настоящего времени этот визит воспринимается как исторический и является важной вехой в деле увековечения памяти жертв большевистских репрессий.

Бутово место, которое будит христианскую совесть

Бутовский полигон становится все более посещаемым, как родственниками репрессированных, так и теми, кому дорога память о невинно пострадавших: это учащиеся светских и церковных учебных заведений, прихожане московских и подмосковных храмов, иностранные делегации. Для организации их приема при храме действует паломническая служба.

Богослужебная жизнь бутовского прихода в значительной степени определена днями памяти пострадавших на этом месте. 51 день в году, в дни памяти прославленных в лике святых бутовских новомучеников, совпадающие с днями их мученической кончины, совершаются богослужения в их честь.

Вместе с тем, понимая, что церковная в целом и богослужебная в частности форма почитания памяти пострадавших понятна не всем современникам, община храма развивает внебогослужебные формы поминовения и сохранения памяти.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

В течение последних трех лет 30 октября, в день, когда в России совершается светское поминовение пострадавших от репрессий, в Бутове проводится акция «Голос Памяти», во время которой прочитываются все известные имена убиенных на этом трагическом месте. Акция начинается с панихиды, после которой происходит возложение цветов на погребальные рвы и начинается чтение имен со специально установленной около одного из рвов кафедры. Читают все желающие от архиереев до школьников. Чтение продолжается более семи часов. В нем принимают участие родственники пострадавших, представители общественных организаций, сотрудники дипломатических представительств, прихожане храма, учащиеся общеобразовательных школ, деятели культуры и даже сотрудники силовых ведомств.

По мнению участников, такая форма поминовения дает возможность каждому соприкоснуться с той трагедией, которая произошла в истории нашего народа. Как сказала одна из участниц, после прочтения каждого имени она слышала отзвуки выстрелов…

В течение многих лет приходом и мемориальным центром осуществляется деятельность по созданию Музея памяти пострадавших. Он будет посвящен истории Бутовского полигона и людей, которые были здесь репрессированы. Уже сейчас коллекция музея состоит из более 500 единиц хранения, идет работа по расширению экспозиции. Музей размещен в бывшем усадебном флигеле, где в конце 30-х годов прошлого века располагалась комендатура полигона.

В августе 2015 года на полигоне были начаты работы по созданию «Сада памяти», мемориала, в котором на каменных досках будут увековечены имена всех пострадавших на этом месте. В связи с множеством имен общая длина этих досок составит 300 м. Открытие этого мемориала предполагается совершить 8 августа этого года, в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бутове.

Таким образом, в результате совместных усилий Церкви, государства и общественности создан уникальный церковно-общественный мемориал, получивший известность как в России, так и за рубежом, как среди церковной, так и среди светской части общества.

Фото: patriarchia.ru

Фото: patriarchia.ru

В начале этой статьи были отмечены некоторые различия между гонениями, которые имели место в первые века христианства, и гонениями на Церковь Христову в России ХХ века, но следует сказать, что, несмотря на то, что эти события отделены друг от друга почти двумя тысячелетиями, они имели много сходного. В Риме до наших дней сохранилось аббатство Трех Фонтанов, где принял мученическую кончину апостол Павел и другие древние мученики. Это место имеет удивительное сходство с Бутовым. И одно, и другое использовалось для приведения в исполнение смертных приговоров. И одно, и другое располагались вне города, в дачной местности, в лесу, чуть в стороне от дорог, по которым было удобно доставлять осужденных. И в одном, и в другом месте были оборудованы темницы, в которых перед смертью содержались мученики. И в Аква Сальви, и в Бутове построены храмы, в которых возносятся молитвы к мученикам. И эти два места удивительно схожи еще с одним местом – Голгофой, где пострадал Сам Христос, которая, как это было отмечено еще ап. Павлом в его послании к Евреям (13:12), также находилась «вне врат» города, и где еще святой равноапостольной Еленой был воздвигнут храм Гроба Господня.

Несколько лет тому назад, завершая Божественную Литургию на Бутовских погребальных рвах, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мы знаем, что сегодня происходит во многих странах мира, когда для того, чтобы быть членом благополучного и богатого общества, требуется отказаться от веры через принятие богохульных законов, идущих против Божественной воли и Божественной истины. И Бутово является не только памятником прошлого – Бутово является местом, которое сегодня будит христианскую совесть, свидетельствуя о величии Божией истины, которую невозможно помрачить или разрушить даже тогда, когда многие стараются это сделать».

Патриаршее служение на Бутовском полигоне. Фото: patriarchia.ru

Патриаршее служение на Бутовском полигоне. Фото: patriarchia.ru

Патриаршее богослужение на Бутовском полигоне в субботу 13 мая начнется в 9 часов утра. Приглашаются все, кто почитает подвиг новомучеников Церкви Русской и кто уповает на молитвенное предстательство новых русских святых за наше Отечество перед Престолом Всевышнего.

Бутовский полигон расположен в 5 километрах от МКАДа по Варшавскому шоссе, при выезде из города необходимо следовать по указателям на Подольск. Общественным транспортом до полигона можно добраться от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» на автобусе № 18, интервалы движения которого в этот день будут составлять 5-10 минут.

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