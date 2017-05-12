Бутовский полигон как Русская Голгофа

В четвертую субботу по Пасхе совершается празднование Собора новомучеников в Бутове пострадавших.

В четвертую субботу по Пасхе совершается празднование Собора новомучеников в Бутове пострадавших. По традиции в этот день на Бутовском полигоне совершается торжественное Патриаршее богослужение под открытым небом, на которое собирается духовенство и прихожане храмов Москвы и Московской области. В преддверии этого события, которое в этом году приходится на 13 мая, настоятель храма Свв. Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерей Кирилл Каледа рассказывает о подвиге новомучеников Церкви Русской и истории этой Русской Голгофы.

В России гонителями были вчерашние христиане

С первых дней своего бытия Церковь Христова стала Церковью мучеников. Активные гонения древней Церкви продолжались с первых дней ее основания до эдикта императора Константина, но и в последующее время в тех или иных странах происходили гонения на христиан. В прошлом ХХ веке преследования христианства вновь прокатились по многим странам.

В Испании во время гражданской войны 1936-1939 гг. было убито около семи тысяч католических священнослужителей и монашествующих. В оккупированной нацистами Польше с 1939 по 1941 гг. было убито 700 католических священников и около трех тысяч священнослужителей было сослано в концлагеря. В Хорватии почти 700 человек пострадало за христианскую веру во времена нацистского режима и впоследствии при И. Тито. В Мексике с 1926 по 1929 годы, в период так называемой Войны Кристерос, было уничтожено около 500 католических священников, монашествующих и семинаристов. В наши дни мы являемся свидетелями гонений на христиан на Ближнем Востоке.

В ХХ веке гонения на Церковь Христову своего апогея достигли в России, где они практически беспрерывно продолжались 70 лет.

По последним оценкам в этот период пострадало около 100 000 священнослужителей, монашествующих и мирян Русской Православной Церкви.

Сравнивая положение христианства в Римской империи с эпохой гонений на христиан в ХХ веке в России, можно заметить и сходства, и некоторые отличия.

Говоря о гонениях в первохристианское время, историки отмечают, что в Древнем Риме языческая религия тесно переплелась с идеей государственности. Сама государственность была предметом религиозного почитания. Восставая против этой религии, христиане становились виновными в государственном преступлении.

Гонения на христиан в древности отличались длительными периодами мира между ними и краткостью времени самих гонений, неодновременностью их по территории империи, так что тот или иной епископ мог удалиться со всей своей паствой в пустынное место и оставаться там до окончания гонений. Это было совершенно невозможно во время гонений в Советской России, где гонения были повсеместными, непрекращающимися, и в стране не было такого места, где христианин мог бы скрыться.

В основу коммунистической идеологии как аксиома был заложен воинствующий атеизм, исключающий веру в бытие Бога и бессмертие души, что делало невозможным какой-либо идеологический компромисс между христианским и коммунистическим мировоззрением. Это было осознано Церковью и изложено в знаменитом послании Соловецких епископов весной 1927 г.

Положение христиан в России было гораздо хуже положения первых христиан, так как язычники не стремились вторгаться во внутреннюю жизнь самой Церкви. В России же гонителями были вчерашние христиане, и они предприняли не просто шаги к физическому уничтожению Церкви, но и организовали массу церковных расколов, чтобы развалить здание Церкви изнутри.

В эпоху гонений в империи были те, кто отрекся от Христа. Отречение требовалось гонителям как возможность оправдания человека, и гонители стремились создать такие условия, чтобы христианин вслух даже не отрекался от Христа и не приносил жертву богам, а только бы на ухо шепнул, что признает императора и богов, а вслух было бы объявлено, что обвинение в принадлежности к христианству не подтвердилось. Отречение сохраняло жизнь и имущество.

Отпавшие были и во время гонений в России. Однако теперь от них нередко требовали отречься публично с хулением Церкви. Парадоксально, что это отречение или попытка пойти на компромисс с гонителями в большинстве случаев не спасали человека от осуждения на муки, а нередко и на смерть.

Результаты переписи 1937 года признали вредительскими

Наиболее жестокими стали гонения, которые произошли в 1937-1938 гг., когда руководство Советского Союза провело так называемую операцию по борьбе с «врагами народа», вошедшую в историю как «Большой террор». Несомненно, что события 37-38 годов были результатом продолжающейся борьбы за власть между Сталиным и различными группировками партийной верхушки, а также борьбой разных кланов, сформировавшихся к этому времени внутри аппарата НКВД. Вместе с тем нельзя оставить без внимания мнение некоторых историков (Зубов А.Б., игумен Дамаскин (Орловский), Чумакова Т.В.), которые считают, что репрессии 1937-1938 гг. были ответом на результаты переписи населения начала 1937 г.

В 1937 году руководство страны готовилось отметить двадцатилетие большевистской революции. В январе юбилейного года была проведена перепись населения, целью которой было показать прогрессивное развитие социалистического общества. Перепись проводилась в Рождественский сочельник, 6 января. Одним из вопросов, который был включен в анкету, был вопрос об отношении к религии. Ожидалось, что верующими себя признают небольшое число граждан, и это будет свидетельствовать об идеологической победе большевизма.

Но к удивлению Сталина и его соратников, 44% населения заявило, что они христиане, 13% признали себя сторонниками других религий, преимущественно мусульманами. Неверующими себя назвало меньшинство – 43,3%.

Массовость положительного ответа на вопрос об отношении к религии ясно свидетельствует о том, что вера у большинства людей в момент переписи была столь сильной, что они предпочли лучше попасть в лапы палачей, нежели прогневать Бога отступничеством от веры. Такое открытое признание веры после многих лет кровавых гонений на религию стало уникальным в мировой истории одновременным массовым исповедничеством десятков миллионов людей разных вер и национальностей, ведь опрос не был анонимным, ответы заносились в личный переписной лист, с именем и адресом каждого.

Российский историк профессор А.Б. Зубов в связи с этим пишет:

«Перепись января 1937 года дает уникальный в мировой истории факт одновременного массового исповедничества десятков миллионов людей разных вер и национальностей, … после бесконечных репрессий, чинимых большевиками. Тоталитарная диктатура раздробила российское общество, уничтожила в нем любые содружества и организации, но она еще не смогла подавить дух людей, и те в одиночку или на семейном совете делали судьбоносный выбор между отречением от Бога и, следовательно, в религиозной системе координат, вечной гибелью и исповедничеством своей веры и, как результат, почти неизбежными страданиями и даже смертью от рук безбожников-большевиков. И 55 миллионов граждан России не испугались застенков и плахи».

Результаты переписи были признаны вредительскими, и ее организаторы репрессированы. На февральском пленуме партии большевиков принимается решение о проведении массовых репрессий. В июле наркомом внутренних дел Ежовым издается оперативный приказ № 00447 о проведении операции по репрессированию бывших кулаков, церковников, дворян и других «антисоветских элементов». Беспрецедентность этого приказа заключалась в том, что в нем была дана разнарядка по регионам, какое количество людей необходимо арестовать и какое число из арестованных должно быть расстреляно. Операция продолжалась с августа 1937 по октябрь 1938 г. В результате в 1937 и 1938 годах было арестовано 1 500 000 человек, из них почти 700 000 расстреляно. Вынесение смертных приговоров в большинстве случаев производилось несудебными органами, тройкой или вообще «особым совещанием», состоявшим из двух человек. Приговоры выносились заочно, т.е. без вызова обвиняемого, а также без участия защиты и обвинения, обжалованию приговоры не подлежали. Специально указывалось, что приговоры к расстрелу должны приводиться в исполнение «с обязательным полным сохранением в тайне времени и места приведения».

Расстреливали и подростков, и стариков

В связи с тем, что предполагалось уничтожить большое число осужденных, инструкции по проведению этой операции предусматривали необходимость подготовки специальных мест для приведения в исполнение смертных приговоров и захоронений убиенных. В основном эти места создавались за пределами городов, и практически у каждого областного города такие места были созданы. В Москве основным местом, где в 1937-38 годах производились расстрелы, стал Бутовский полигон.

Он расположен к югу от Москвы около Варшавского шоссе. В настоящее время граница города проходит прямо по границе бывшей спецзоны, но в середине ХХ века граница Москвы находилась примерно в 10 километрах. В начале прошлого столетия здесь располагалась большая усадьба с конным заводом. После революции конный завод перешел в ведение Красной Армии и быстро был разорен. В середине 30-х годов его сотрудники и жители бывшей усадьбы были в срочном порядке выселены, и было объявлено, что здесь создается стрелковый полигон для испытания оружия. Территория площадью около 2 квадратных километров была огорожена колючей проволокой. По ночам сюда стали приезжать автозаки, были слышны выстрелы и крики.

Бутовский полигон стал крупнейшим в Московском регионе местом массовых расстрелов и захоронений жертв террора середины ХХ столетия. По официальным данным расстрелы на полигоне происходили с конца 1935 г., и по свидетельским показаниям вплоть до конца 40-х – начала 50-х гг. здесь производились захоронения умерших и расстрелянных в московских тюрьмах. Общее количество захороненных неизвестно, но только в период с 8 августа 1937 г. по 19 октября 1938 г., т.е. в период «Большого террора», по имеющимся документам здесь было расстреляно и захоронено 20 762 человека.

В отдельные дни расстреливали по 100, 200, 300 человек. 28 февраля 1938 года было расстреляно 562 человека.

Основную часть расстрелянных составляют жители Москвы и Московской области, но вместе с ними пострадали жители других областей и бывших республик Советского Союза, а также граждане и выходцы из Германии, Польши, Франции, США, Австрии, Венгрии, Италии, Греции и других стран. Вслед за русскими, которые составляют большинство убиенных, следуют латыши, поляки, евреи, украинцы, немцы, белорусы. Всего же среди жертв полигона представители более семидесяти национальностей.

Среди расстрелянных преобладают простые крестьяне и рабочие, которых арестовывали иногда целыми семьями. Расстреливали и подростков 13-15 лет, и 80-летних стариков. Подавляющее число пострадавших – беспартийные, имевшие низшее образование или вовсе неграмотные. Но наряду с ними немало ученых, деятелей искусства и культуры, бывших государственных и общественных деятелей, военных.

Около тысячи убиенных были осуждены на смерть за принадлежность к Русской Православной Церкви. Это 7 архиереев, 500 священнослужителей, монахи и монахини, церковные старосты и активные миряне. 332 из них прославлены в лике святых.

Возглавляет сонм Бутовских новомучеников священномученик Серафим (Чичагов), митрополит Петроградский. Следует отметить, что владыка Серафим не только старший по сану среди убиенных в Бутове священнослужителей, но и самый старший по возрасту из всех расстрелянных на этом месте. В 1937 году ему было более 82 лет. Он уже не мог ходить, и при аресте, чтобы его доставить в тюрьму, была вызвана карета скорой медицинской помощи. Из дома его выносили на носилках. Владыка происходил из древнего аристократического рода, и среди его предков были известные в российской истории адмиралы и генералы. Сам он начал свою деятельность также военным, но после участия в Русско-турецкой войне 1876-78 годов вышел в отставку и принял священство. После смерти супруги был пострижен в монашество, и затем стал архиереем.

Владыка был очень одаренным человеком. Был живописцем и иконописцем, талантливым музыкантом и даже композитором, занимался медициной. В историю Православной Церкви он вошел благодаря тому, что в значительной степени именно его трудами был прославлен в лике святых великий русский святой, преподобный Серафим Саровский. В годы советской власти митрополит Серафим неоднократно подвергался арестам и гонениям. Во время церковных нестроений он был стойким борцом за сохранение единства Церкви. Оценивая постигшие Русскую Церковь гонения, сщмч. Серафим говорил: «Это золото очищается в горниле испытаний».

Большинство же пострадавших в Бутове священнослужителей были простыми приходскими священниками, которые честно исполняли свой священнический долг и были верны Христу даже до смерти. Подавляющее число из них пережили гонения, аресты, тюрьмы и лагеря. Некоторые из них, как например сщмч. Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий, побывали и на Соловках. Благодаря вере в Бога они ясно понимали причины происходящих катастрофических событий. На вопрос следователей об их отношении к советской власти, а именно ответ на этот вопрос был главным, краеугольным во всем следственном процессе, многие из них отвечали, что советская власть послана русскому народу за грехи, в первую очередь за вероотступничество, но, как всякая земная власть, она является временной, и придет время, когда на Руси вновь будут открываться храмы.

В Русской Церкви больше нет мест, где почивает столько святых

В середине 50-х годов полигон был закрыт, и внешнее ограждение было снято. Центральная часть полигона, где находилась основная часть захоронений, была огорожена глухим забором с колючей проволокой и вплоть до середины 90-х годов находилась под строгой охраной органов. На краях бывшей спецзоны, где не было захоронений, возник дачный поселок для сотрудников КГБ.

В начале 90-х годов прошлого столетия в архиве КГБ были обнаружены 18 томов дел с предписаниями и актами о приведении в исполнение расстрелов в отношении 20 762 человек.

В связи с тем, что в обнаруженных документах не было сведений о местах приведения приговоров и захоронений расстрелянных, с целью установления этих мест была проведена специальная проверка, по результатам которой Бутовский полигон был признан местом массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий.

Одновременно с этим группа общественности приступила к обработке архивно-следственных дел с целью составления картотеки расстрелянных и кратких биографических справок пострадавших. Эта работа легла в основу изданной Правительством Москвы восьмитомной Книги памяти «Бутовский полигон».

В ходе изучения архивно-следственных дел было выявлено, что в Бутово пострадало большое число священнослужителей Русской Православной Церкви, и Святейший Патриарх Алексий благословил строительство храма на этом скорбном месте.

В мае 1994 г. на полигоне был освящен поклонный крест. Он был изготовлен Свято-Тихоновским православным богословским институтом по проекту и при активном участии скульптора Д.М. Шаховского, сына убиенного в Бутове священника Михаила Шика.

Осенью 1994 г. из родственников убиенных в Бутове была создана община, которая взяла на себя труд строительства храма. Весной следующего, 1995 года территория Бутовских захоронений была передана Церкви, и здесь был построен небольшой деревянный храм.

Сразу после своего создания приходская община стала заниматься не только строительством храма, но и приведением территории захоронения в порядок, ее благоустройством и исследованием, сбором сведений о пострадавших, с целью создания музея их памяти, а также решением вопросов охраны этого памятного места. В 1996 г., в самом центре бывшей спецзоны в непосредственной близи от захоронений, было начато строительство многоэтажного жилого поселка. После обращения Святейшего Патриарха Алексия II к мэру Москвы о недопустимости жилищного строительства в таком месте оно было остановлено.

Летом 1997 г. общиной храма с привлечением необходимых специалистов был произведен раскоп одного из погребальных рвов. Проведенные исследования однозначно подтвердили, что Бутово является местом массового захоронения репрессированных.

В 2000 г. на Архиерейском Соборе Русской Церкви в лике святых был прославлен Собор новомучеников и исповедников Российских. Наряду с другими в поименный список канонизированных святых были включены 129 новомучеников, убиенных в Бутове. В последующее время в этот список были включены еще 203 бутовских мученика.

В результате из пострадавших в Бутове 332 убиенных прославлены в лике святых, что придало особое значение этому месту, названному Патриархом Алексием «Русской Голгофой», так как на канонической территории Русской Церкви больше неизвестны места, где в мощах почивает такое количество святых.

С 2000 г. в 4-ю субботу по Пасхе, в день празднования Собора новомучеников в Бутове пострадавших, на полигоне под открытым небом совершается Патриаршее богослужение, на которое приглашаются духовенство и прихожане московских и подмосковных храмов. В богослужении принимают участие более 300 священнослужителей и около 3-4 тысяч молящихся.

В 2001 г. в ответ на новое обращение Святейшего Патриарха Алексия Постановлением Правительства Московской области Бутовский полигон был объявлен памятником истории, что дало юридическое основание для его сохранения.

В 2002 г. общиной бутовского храма был создан научно-просветительский центр «Бутово», который возглавил И.В. Гарькавый. Задачей центра наряду со сбором материалов по истории Бутовского полигона и о лицах, пострадавших на нем, стало изучение этноконфессиональных традиций обустройства мест массовых захоронений жертв социальных катастроф.

Осенью 2005 г. на средства Правительств Москвы и Московской области на территории захоронений были проведены благоустроительные работы, основной целью которых было обозначение погребальных рвов в виде могильных холмов. Этим работам предшествовали двухлетние исследования территории захоронения с применением современных научных методик. В результате было обозначено 13 рвов общей протяженностью более 800 м, местонахождение которых было выявлено в ходе исследовательских работ.

В 2004-2007 гг. в центре бывшей спецзоны, к югу от территории захоронений, по проекту архитектора М.Ю. Кеслера был возведен каменный двухэтажный храм в честь Новомучеников и исповедников Российских.

8 августа 2007 г., в 70-ю годовщину начала расстрелов на Бутовском полигоне, около каменного храма был воздвигнут Большой поклонный крест, изготовленный в кресторезной мастерской Соловецкого монастыря. В Бутово он был доставлен водным крестным ходом, который прошел по водным системам Беломорско-Балтийского канала, Волго-Балта и канала им. Москвы, т.е. водным системам, которые были построены трудом, а нередко и ценой жизни многих тысяч заключенных. Таким образом, этот Крест стал памятником не только пострадавшим на Соловках и в Бутове, но многим сотням тысяч пострадавших в разных частях нашей страны.

30 октября 2007 г. в День памяти заключенных Бутово посетил президент Российской Федерации В.В. Путин. Его встретил Святейший Патриарх Алексий. После панихиды, совершенной Святейшим, высокие гости возложили цветы к Соловецкому кресту и на захоронения. До настоящего времени этот визит воспринимается как исторический и является важной вехой в деле увековечения памяти жертв большевистских репрессий.

Бутово – место, которое будит христианскую совесть

Бутовский полигон становится все более посещаемым, как родственниками репрессированных, так и теми, кому дорога память о невинно пострадавших: это учащиеся светских и церковных учебных заведений, прихожане московских и подмосковных храмов, иностранные делегации. Для организации их приема при храме действует паломническая служба.

Богослужебная жизнь бутовского прихода в значительной степени определена днями памяти пострадавших на этом месте. 51 день в году, в дни памяти прославленных в лике святых бутовских новомучеников, совпадающие с днями их мученической кончины, совершаются богослужения в их честь.

Вместе с тем, понимая, что церковная в целом и богослужебная в частности форма почитания памяти пострадавших понятна не всем современникам, община храма развивает внебогослужебные формы поминовения и сохранения памяти.

В течение последних трех лет 30 октября, в день, когда в России совершается светское поминовение пострадавших от репрессий, в Бутове проводится акция «Голос Памяти», во время которой прочитываются все известные имена убиенных на этом трагическом месте. Акция начинается с панихиды, после которой происходит возложение цветов на погребальные рвы и начинается чтение имен со специально установленной около одного из рвов кафедры. Читают все желающие от архиереев до школьников. Чтение продолжается более семи часов. В нем принимают участие родственники пострадавших, представители общественных организаций, сотрудники дипломатических представительств, прихожане храма, учащиеся общеобразовательных школ, деятели культуры и даже сотрудники силовых ведомств.

По мнению участников, такая форма поминовения дает возможность каждому соприкоснуться с той трагедией, которая произошла в истории нашего народа. Как сказала одна из участниц, после прочтения каждого имени она слышала отзвуки выстрелов…

В течение многих лет приходом и мемориальным центром осуществляется деятельность по созданию Музея памяти пострадавших. Он будет посвящен истории Бутовского полигона и людей, которые были здесь репрессированы. Уже сейчас коллекция музея состоит из более 500 единиц хранения, идет работа по расширению экспозиции. Музей размещен в бывшем усадебном флигеле, где в конце 30-х годов прошлого века располагалась комендатура полигона.

В августе 2015 года на полигоне были начаты работы по созданию «Сада памяти», мемориала, в котором на каменных досках будут увековечены имена всех пострадавших на этом месте. В связи с множеством имен общая длина этих досок составит 300 м. Открытие этого мемориала предполагается совершить 8 августа этого года, в 80-ю годовщину начала массовых расстрелов в Бутове.

Таким образом, в результате совместных усилий Церкви, государства и общественности создан уникальный церковно-общественный мемориал, получивший известность как в России, так и за рубежом, как среди церковной, так и среди светской части общества.

В начале этой статьи были отмечены некоторые различия между гонениями, которые имели место в первые века христианства, и гонениями на Церковь Христову в России ХХ века, но следует сказать, что, несмотря на то, что эти события отделены друг от друга почти двумя тысячелетиями, они имели много сходного. В Риме до наших дней сохранилось аббатство Трех Фонтанов, где принял мученическую кончину апостол Павел и другие древние мученики. Это место имеет удивительное сходство с Бутовым. И одно, и другое использовалось для приведения в исполнение смертных приговоров. И одно, и другое располагались вне города, в дачной местности, в лесу, чуть в стороне от дорог, по которым было удобно доставлять осужденных. И в одном, и в другом месте были оборудованы темницы, в которых перед смертью содержались мученики. И в Аква Сальви, и в Бутове построены храмы, в которых возносятся молитвы к мученикам. И эти два места удивительно схожи еще с одним местом – Голгофой, где пострадал Сам Христос, которая, как это было отмечено еще ап. Павлом в его послании к Евреям (13:12), также находилась «вне врат» города, и где еще святой равноапостольной Еленой был воздвигнут храм Гроба Господня.

Несколько лет тому назад, завершая Божественную Литургию на Бутовских погребальных рвах, Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Мы знаем, что сегодня происходит во многих странах мира, когда для того, чтобы быть членом благополучного и богатого общества, требуется отказаться от веры через принятие богохульных законов, идущих против Божественной воли и Божественной истины. И Бутово является не только памятником прошлого – Бутово является местом, которое сегодня будит христианскую совесть, свидетельствуя о величии Божией истины, которую невозможно помрачить или разрушить даже тогда, когда многие стараются это сделать».