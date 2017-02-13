Бывший учитель школы №57 Борис Меерсон заочно арестован

В понедельник Мосгорсуд признал законным постановление о заочном аресте Меерсона, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову. Когда и каким судом было принято решение об аресте, не сообщается.
В настоящий момент Меерсон находится в Израиле и объявлен в розыск.
Бывшая ученица школы Мария Немзер также заочно арестована.
Меерсона и Немзер подозревают в том, что они в 2010 году «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».
Ранее в СК сообщили, что в отношении Меерсона расследуется уголовное дело по статье «Развратные действия».