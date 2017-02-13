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Бывший учитель школы №57 Борис Меерсон заочно арестован

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13 февраля. ПРАВМИР. Бывший учитель элитной московской школы №57 Борис Меерсон заочно арестован по обвинению в надругательстве над несовершеннолетним.
Бывший учитель школы №57 Борис Меерсон заочно арестован

В понедельник Мосгорсуд признал законным постановление о заочном аресте Меерсона, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову. Когда и каким судом было принято решение об аресте, не сообщается.

В настоящий момент Меерсон находится в Израиле и объявлен в розыск.

Бывшая ученица школы Мария Немзер также заочно арестована.

Меерсона и Немзер подозревают в том, что они в 2010 году «неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста».

Ранее в СК сообщили, что в отношении Меерсона расследуется уголовное дело по статье «Развратные действия».

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