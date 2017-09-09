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Церковь чтит память преподобного Пимена Великого

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9 сентября. ПРАВМИР. Церковь чтит память преподобного Пимена Великого.
Церковь чтит память преподобного Пимена Великого

Преподобный Пимен родился ок. 340 г. в Египте. С двумя своими братьями Анувием (IV в.; память 5/18 июня) и Паисием он ушел в один из египетских монастырей, где все трое приняли иноческий постриг. Преподобный Пимен проводил время в строгом посте и молитвенных подвигах и достиг такой высоты добродетелей, что вошел в совершенное бесстрастие.

Для многих иноков преподобный Пимен был духовным наставником и руководителем. Они записывали его ответы для назидания себя и других. На вопрос, как избавиться от навязчивых злых мыслей, старец отвечал: «Злые помыслы, внушаемые врагом нашего спасения, могут, словно искра разжечь в человеке греховные пожелания. Надо тушить эти искры водой, то есть молитвой и устремлением души к Богу».

Преподобный говорил: «Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям. Злоба никогда не уничтожит злобы; если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу».

Прославившись святостью своей жизни и глубокой назидательностью своих поучений, имея около 110 лет от рождения, египетский пустынник скончался ок. 450 г. Вскоре же он был признан святым угодником Божиим и в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу получил наименование Великий.

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