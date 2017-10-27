Церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской

Однажды, как стрела, пронзили ее сердце услышанные за Богослужением слова Господа: “Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе” (Мф. 16, 24). С тех пор она начала раздавать свою одежду нищим, за что терпела много огорчений от родных. По смерти родителей святая постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, где славно подвизалась до глубокой старости.
За два года до кончины преподобной Параскеве явился Ангел и повелел ей вернуться на родину, что она и исполнила. Святая скончалась мирно. Мощи ее, покоящиеся в соборном храме в Яссах, ознаменовались нетлением и многими исцелениями.