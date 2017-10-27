О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской

|
27 октября, ПРАВМИР. Преподобная Параскева Сербская родилась в благочестивой болгарской семье, жившей в XI веке в селении Епиват, между Силистрией и Константинополем.
Церковь чтит память преподобной Параскевы Сербской

Однажды, как стрела, пронзили ее сердце услышанные за Богослужением слова Господа: “Иже хощет по Мне идти, да отвержется себе” (Мф. 16, 24). С тех пор она начала раздавать свою одежду нищим, за что терпела много огорчений от родных. По смерти родителей святая постриглась в монашество и удалилась в Иорданскую долину, где славно подвизалась до глубокой старости.

За два года до кончины преподобной Параскеве явился Ангел и повелел ей вернуться на родину, что она и исполнила. Святая скончалась мирно. Мощи ее, покоящиеся в соборном храме в Яссах, ознаменовались нетлением и многими исцелениями.

Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Благотворительный фонд
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
Литвинов Ваня: Продолжить бороться!
37% собрано / 652073 руб. осталось
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
Федотова Кристина: спасти Снегурочку
70% собрано / 53757 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В Москве состоялась акция памяти жертв «Норд-Оста»
Новостная служба "Православие и мир"

Трагедия, которая унесла жизни 130 человек, произошла 15 лет назад

"
В России выпустили телефоны с портретом Николая II
Новостная служба "Православие и мир"

Премьера новой линии телефонов проходит под лозунгом «За Веру, Царя и Отечество»

"
В Пермском крае будут судить мать ребенка, умершего без лечения от ВИЧ
Новостная служба "Православие и мир"

Она не контролировала режим приема ребенком препаратов и своевременно не водила его к врачу

Все статьи автора
Статьи Дня
«Забеременев – рожай!» Никто не спорит, но почему такой тон?
Ксения Кнорре Дмитриева

Плакаты против абортов запугивают женщин, но об одной важной вещи молчат

Если ваш ребенок видит ангелов
Дарья Рощеня

7 советов психиатра тем, у кого дети показывают пальцем в угол и…

«Я люблю тебя 80 лет»
Анна Резникова

Подборка хороших новостей от «Правмира»

самое читаемое

Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу14,042

Нам предложили взять ненависть за основу – давайте откажемся12,509

Не мы завели, не нам и менять!11,896

В церковь я попал пьяным – лишь бы мамка не била11,451

Патриарх Кирилл: Нужно запрещать священников, говорящих о потере детей за грехи10,625

“Если бы мужчины каялись в абортах как женщины, мы бы жили в другой стране”7,620

Мучиться от боли, чтобы искупить грехи – людоедская логика7,414

Без вины7,199

Печально не наигравшиеся дети6,584

Христо Тахчиди: Меня воспитывала улица, а ложь там не прощалась3,313

лучшие авторы

Новостная служба22,086

Протоиерей Алексий Уминский14,042

Татьяна Краснова12,509

Александр Кравецкий11,895

Владимир Черноскутов11,451

Марина Меньшикова10,619

Оксана Головко8,679

Протоиерей Александр Ильяшенко7,414

Варвара Турова7,199

Ольга Алленова7,074

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить