24 октября. ПРАВМИР. Православная Церковь чтит память преподобных Оптинских старцев.

Канонизация собора Оптинских старцев, состоявшаяся 26 июля 1996 года, исполнила жизнь Свято-Введенского монастыря Оптиной Пустыни новым возвышенным содержанием. Под молитвенным покровом новопрославленных угодников Божиих Оптина продолжала подниматься из руин, и день ото дня поток богомольцев в сию древнюю обитель увеличивался. У многих, посещавших монастырский некрополь – место погребения семи святых преподобных Оптинских старцев, неустанных молитвенников за обитель, Церковь и Отечество, – возникла мысль о том, чтобы святые мощи угодников Божиих покоились не под открытым небом, а в Божием храме, где было бы ощутимее их благодатное присутствие и молитвенный покров.

В свое время глубокая любовь и почтение к старцам подвигли монастырскую братию установить на местах их погребения часовни, и было даже намерение устроить особое капитальное сооружение. Но страшное кровавое лихолетье оставило от обители одни развалины, среди которых трудно было даже отыскать места погребений старцев.

В 1987 году Оптина была вновь открыта, и первейшей задачей стала забота о том, чтобы привести святые могилы Старцев в благопристойный вид, удалив с них следы поругания.

Когда же начались работы по воссозданию храма в честь Владимирской иконы Божией Матери, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий, священноархимандрит Оптиной Пустыни, благословил устроить его так, чтобы он мог стать усыпальницей семи оптинских Старцев, погребенных на монастырском некрополе. И вот, лето 1998 года ознаменовалось радостным событием: строительство храма было благополучно завершено. 24 июня было получено благословение Его Святейшества на обретение святых мощей, а 7 июля, в день Рождества Честнаго славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, после молебна собору оптинских Старцев, работы на монастырском некрополе начались.

Вначале предполагалось потрудиться над обретением святых мощей четырех старцев: Льва, Макария, Анатолия (Зерцалова) и Варсонофия. Но обстоятельства сложились так, что через два с половиной дня были обретены мощи всех семи старцев.