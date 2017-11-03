О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Ждём Вас!
9
ноября
в 19:00
Киноклуб «Правмир» – легендарный фильм Чарли Чаплина «Малыш»
Навигация
Важные темы:

Церковь чтит память прп. Илариона Великого

|
3 ноября. ПРАВМИР. Церковь чтит память преподобного Илариона Великого.
Церковь чтит память прп. Илариона Великого

Преподобный Иларион Великий родился в 291 году в палестинском селении Тавафа. Его послали для изучения наук в Александрию, где он познакомился с христианами и принял святое Крещение. Услышав об ангельской жизни преподобного Антония Великого (память 17 января), Иларион отправился к нему, чтобы научиться угождать Богу. Вскоре Иларион возвратился на родину. Родители его уже умерли. Раздав имущество родственникам и нищим, Иларион поселился в пустыне около города Маиума. Преподобный усиленно боролся с нечистыми помыслами, смущавшими ум и распалявшими плоть, побеждая их тяжелым трудом, постом и прилежной молитвой. Дьявол устрашал святого призраками и привидениями. Во время молитвы святой Иларион слышал плач детей, рыдание женщин, рев львов и других зверей. Преподобный понимал, что эти ужасы наводят бесы, чтобы прогнать его из пустыни, поэтому пересиливал страх с помощью усердной молитвы.

Однажды на преподобного Илариона напали разбойники, и он силой своего слова убедил их оставить преступную жизнь. Скоро о святом подвижнике узнала вся Палестина. Господь даровал преподобному Илариону власть изгонять нечистых духов. Этим благодатным даром он освободил от уз много недужных. Больные приходили для исцеления, и преподобный врачевал болезни бесплатно, говоря, что благодать Божия не продается. Через обоняние святой узнавал, какой страстью одержим тот или иной человек. Приходили к преподобному Илариону и желающие спасать свою душу под его руководством. С благословения преподобного по всей Палестине начали возникать монастыри. Переходя из одной обители в другую, он утверждал в них строгий подвижнический образ жизни. За семь лет до кончины († 371-372) преподобный Иларион поселился на Кипре, где подвизался в пустынном месте, пока Господь не призвал его к Себе.

Теги:
,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру

Поскольку вы здесь…

… у нас есть небольшая просьба. Все больше людей читают портал "Православие и мир", но средств для работы редакции очень мало. В отличие от многих СМИ, мы не делаем платную подписку. Мы убеждены в том, что проповедовать Христа за деньги нельзя.

Но. Правмир это ежедневные статьи, собственная новостная служба, это еженедельная стенгазета для храмов, это лекторий, собственные фото и видео, это редакторы, корректоры, хостинг и серверы, это ЧЕТЫРЕ издания Pravmir.ru, Neinvalid.ru, Matrony.ru, Pravmir.com. Так что вы можете понять, почему мы просим вашей помощи.

Например, 50 рублей в месяц – это много или мало? Чашка кофе? Для семейного бюджета – немного. Для Правмира – много.

Если каждый, кто читает Правмир, подпишется на 50 руб. в месяц, то сделает огромный вклад в возможность о семье и обществе.

Внести свой вклад

Похожие статьи
Церковь чтит память святого великомученика Артемия
Церковь чтит память святого великомученика Артемия
Новостная служба "Православие и мир"

Святой великомученик Артемий был одним из выдающихся военачальников в правление равноапостольного царя Константина Великого

Церковь чтит память святого пророка Осии
Церковь чтит память святого пророка Осии
Новостная служба "Православие и мир"

Пророчества святого Осии включены в число книг Священного Писания

Православная Церковь празднует память святителя Мартина Милостивого
Православная Церковь празднует память святителя Мартина Милостивого
Новостная служба "Православие и мир"

Император торжественно встретил победителя и предложил ему принести жертву идолам в благодарность за одержанную победу

Благотворительный фонд
9 месяцев реабилитации для особых детей
9 месяцев реабилитации для особых детей
1% собрано / 5774015 руб. осталось
Найти почему плачет Титенко Богдан
Найти почему плачет Титенко Богдан
37% собрано / 74300 руб. осталось
Другие статьи автора
"
«Ночлежка» открыла пункты обогрева для петербургских бездомных
Новостная служба "Православие и мир"

Благодаря этому около 150 человек смогут найти теплый кров в холода

"
Скончался писатель Владимир Маканин
Новостная служба "Православие и мир"

Он умер на 81-м году жизни у себя дома

"
МВД наградило 9-летнего мальчика за спасение сестры из пожара
Новостная служба "Православие и мир"

Мальчик вынес сестру из горящего дома

Все статьи автора
Статьи Дня
Протоиерей Георгий Митрофанов: 1917 – короткий год «свободной Церкви»
Протоиерей Георгий Митрофанов

Как Святейший Синод просил довериться Временному правительству

В 98 лет она переехала в дом престарелых, чтобы… ухаживать за сыном
Анна Резникова

Подборка хороших новостей от «Правмира»

Протоиерей Максим Козлов: Слушай, что тебе близкий человек о тебе скажет
Анна Данилова

Лайфхаки и советы

самое читаемое

Умирать нужно так17,032

17 людей с аутизмом и синдромом Дауна, которые достигли огромных успехов10,196

Комсомольский шабаш во Дворце пионеров8,752

Хеллоуин как подростковый протест: 4 совета родителям7,558

Мощи Николая Чудотворца вновь привезут в Россию из Италии7,386

«У меня есть подружка, она не ходит и не говорит»5,715

Мужчин не спрашивают на исповеди про аборты5,430

Протоиерей Максим Козлов: Слушай, что тебе близкий человек о тебе скажет5,360

Елизавета Федоровна Романова: лютеранская принцесса, православная мученица (+видео)3,888

Православная Церковь чтит память святого мученика Уара3,233

лучшие авторы

Новостная служба30,570

Наталья Лосева17,032

Надежда Прохорова10,196

Дарья Рощеня9,020

Валерия Дикарева8,752

Анна Резникова8,250

Маша Стрельцова6,293

Анна Данилова5,360

Мигель Паласио3,888

Марина Солотова2,859

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий Словарь Правмира
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
(!) Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Наверх
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить