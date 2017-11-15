15 ноября. ПРАВМИР. Церковь празднует память Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери.

Святая икона Божией Матери Одигитрия, именуемая Шуйская, явилась в городе Шуе Владимирской епархии в самый разгар свирепствовавшего морового поветрия в 1654-1655 годах. Население города в этой беде прибегало к молитве, собиралось в храмах, прося у Господа милости.

Один благочестивый прихожанин Воскресенской церкви посоветовал своим согражданам собрать средства и заказать список со Смоленской иконы Божией Матери и поставить ее в храме, что и было сделано. Икона была написана в 7 дней, во время которых жители Шуи постились и совершали усердные молитвы к Божией Матери. Причастившись Святых Таин, они во главе со священником внесли вновь написанную икону в церковь. С того времени моровая язва прекратилась.

В 1831 году заступлением Богоматери прекратилась в Шуе и эпидемия холеры. От этой святой иконы получил исцеление от беснования отрок Иаков и многие другие больные.