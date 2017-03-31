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Часовню построят на месте гибели Гагарина

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31 марта. ПРАВМИР. Освящение места будущего строительства часовни Георгия Победоносца на месте гибели Юрия Гагарина состоялось близ деревни Новоселово Владимирской области.
Часовню построят на месте гибели Гагарина
Фото: Пресс-служба Киржачского благочиния

На освящении, которое совершил благочинный храмов Киржачского округа протоиерей Димитрий Ершов, присутствовали летчики-космонавты, дважды герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов, первая женщина-космонавт, герой СССР Валентина Терешкова, вице-губернатор Александр Лобаков, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сообщает пресс-служба благочиния.

«27 марта 1968 года я был здесь на аэродроме и слышал этот трагический взрыв, который обошел весь земной шар и вернулся эхом скорби и горя. Мы потеряли людей, в жизни так бывает. Но наши товарищи погибли во имя жизни, во имя других – тех, кто пришел после них и кому предстоит идти дальше», – сказал Леонов.

Часовню построят у мемориала Гагарину и его летному наставнику Владимиру Серегину, открытого в 1975 году. На мемориале также установлен самолет «МИГ-15», точная копия того, на котором они совершили свой последний полет. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе «МИГ-15» 27 марта 1968 года. Самолет, в котором находился Гагарин, попал в воздушную спираль, созданную другим истребителем, выйти из которой летчики не успели.

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