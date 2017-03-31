Часовню построят на месте гибели Гагарина

31 марта. ПРАВМИР. Освящение места будущего строительства часовни Георгия Победоносца на месте гибели Юрия Гагарина состоялось близ деревни Новоселово Владимирской области.

На освящении, которое совершил благочинный храмов Киржачского округа протоиерей Димитрий Ершов, присутствовали летчики-космонавты, дважды герои Советского Союза Алексей Леонов и Борис Волынов, первая женщина-космонавт, герой СССР Валентина Терешкова, вице-губернатор Александр Лобаков, депутат Госдумы Иосиф Кобзон, сообщает пресс-служба благочиния.

«27 марта 1968 года я был здесь на аэродроме и слышал этот трагический взрыв, который обошел весь земной шар и вернулся эхом скорби и горя. Мы потеряли людей, в жизни так бывает. Но наши товарищи погибли во имя жизни, во имя других – тех, кто пришел после них и кому предстоит идти дальше», – сказал Леонов.

Часовню построят у мемориала Гагарину и его летному наставнику Владимиру Серегину, открытого в 1975 году. На мемориале также установлен самолет «МИГ-15», точная копия того, на котором они совершили свой последний полет. Юрий Гагарин погиб в авиакатастрофе «МИГ-15» 27 марта 1968 года. Самолет, в котором находился Гагарин, попал в воздушную спираль, созданную другим истребителем, выйти из которой летчики не успели.